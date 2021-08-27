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Vanlı anne: "Evladımı almadan geri adım atmıyorum, atmayacağım" - Son Dakika

Vanlı anne: "Evladımı almadan geri adım atmıyorum, atmayacağım"

27.08.2021 00:57
Vanlı anne:

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle kadınlara yönelik yaptığı paylaşıma tepki gösterdi.

Van'da evlatları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, HDP'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle kadınlara yönelik yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, "Geri adım atmayacağım, sadece kızım Şeyma için bu mücadeleyi vermiyorum. Dağdaki tüm çocuklar için ve mağdur olan aileler için bu mücadeleyi veriyorum" dedi.

HDP'nin 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla "Savaşa, talana, tecride, ırkçılığa karşı Kadınlar Barışı Savunuyor şiarıyla İzmir, Diyarbakır, Tatvan ve İstanbul'da kadın buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Haydi, kadınlar, hep birlikte barışı haykırmaya" paylaşımı Van'da tepkiyle karşılandı.

Yıllardır çocukları için mücadele eden anneleri görmezden gelen HDP, kadın hakları söylemleriyle annelerin tepkisine neden oldu. Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 27 Şubat'tan bu yana her hafta partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 32'yi bulan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün' ve 'Anneler nöbette' yazılı dövizlerle yürüyen anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"Geri adım atmıyoruz, kararlıyız"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar 10 yıldır kızının acısıyla yaşadığını söyledi. Sancar, "10 yıldır ben gözyaşlarıyla adım atıyorum. 1 Eylül'de dünya barış gününde HDP kalkıp barış annelerin barışıdır sloganları atıyor. Biz anne değil miyiz? Biz evlat sahibi değil miyiz? Bu HDP niye bizi görmezden geliyor. Onlar görmek istedikleri kadınları haykırıyor. Biz anneler de onları haykırıyoruz. 2 yıldır Van'da biz bu mücadeleyi veriyoruz ve sonsuza kadar bu mücadelemi sürdüreceğim, geri adım atmayacağım, sadece kızım Şeyma için bu mücadeleyi vermiyorum. Dağdaki tüm çocuklar için ve mağdur olan aileler için bu mücadeleyi veriyorum, tüm evlatlarımızı alana kadar bu mücadeleyi vereceğiz, geri adım atmıyoruz, kararlıyız" dedi.

"10 yıldır HDP/PKK ile savaşıyorum"

Halkın oylarıyla seçilen HDP milletvekillerinin annelerin feryatlarına kulak tıkadığını ifade eden Sancar, "Biz anne, baba değil miyiz? Biz de anne, babayız bizim de içimiz, canımız yanıyor. Onlar zannediyor ki bizler geri adım atacağız, hayır asla geri adım atmıyoruz. Kandil'i biz anne ve babalar yok edeceğiz. Zafer bizim olacak ve biz kazanacağız. HDP anneleri barış sloganları için çağırıyor, biz anne değil miyiz? Bizi de görsünler, bizde onlara haykırıyoruz, onlar barışı haykırıyorsa bizler de onları haykırıyoruz. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum çocukları dağda olan anne ve babalara sesleniyorum, bize destek olun gelin korkmayın evlatlarınızı PKK ve HDP'den alın. Biz korkmuyoruz, ben korkmamda, 10 yıldır HDP/PKK ile savaşıyorum, evladımı almadan geri adım atmıyorum, atmayacağım" diye konuştu.

" Fatih'in annesi hasta, onun özlemiyle kanser oldu"

Annesi hasta olduğu için yengesi eyleme katılan, 11 yıl önce PKK tarafından dağa kaçırılan Fatih Arslan'ın (20) yengesi Aynur Arslan, "Fatih evine gelsin, yuvasına dönsün, anne-babasına geri dönsün, Fatih'i çok özledik. PKK çocuğumuzu kandırdı dağa götürdü, yıllarca aradık ama hiçbir yerde bulamadık. Evine dönsün artık yeter, annesi hasta, onun için, onun özlemiyle kanser oldu. Eğer ayakta durabilseydi o gelirdi, benim yerime annesi gelirdi. Fatih'i bekliyoruz, evine, yuvasına dönsün" şeklinde konuştu. - VAN

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Van, PKK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vanlı anne: 'Evladımı almadan geri adım atmıyorum, atmayacağım' - Son Dakika


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