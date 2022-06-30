Vanlı anne: "Kandil'in bütün yollarını biz anne ve babalar kapatmışız" - Son Dakika
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Vanlı anne: "Kandil'in bütün yollarını biz anne ve babalar kapatmışız"

30.06.2022 13:27
Vanlı anne: "Kandil'in bütün yollarını biz anne ve babalar kapatmışız"

Van'da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, Kandil'in bütün yollarını anne ve babalar olarak kapattıklarını belirterek, "Yüreğimizle HDP ve PKK ile savaşıyoruz" dedi.

Van'da terör örgütü PKK tarafından kızı dağa kaçırılan anne Nazlı Sancar, Kandil'in bütün yollarını anne ve babalar olarak kapattıklarını belirterek, "Yüreğimizle HDP ve PKK ile savaşıyoruz" dedi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 39 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 32 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki dövizlerle yürüyüş yapan anneler, bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

"YÜREĞİMİZLE HDP VE PKK İLE SAVAŞIYORUZ"

PKK tarafından 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için eylemde olan anne Nazlı Sancar, "2012'de elini kolunu bağlayarak kızımı zorla dağa kaçırdılar. 11 yıldır bu mücadeleyi veren bir anneyim. HDP ve PKK ile mücadele veren bir anneyim. Ben Şeyma'mı onlara bırakmam. Hakkım olan evladımı onlardan alacağım. Benim evimi yıktılar, başkasının evini yıkmasınlar. Benim canım yandı, başka bir annenin canını yakmasınlar. Kandil'in bütün yollarını biz anne ve babalar kapatmışız. Artık bu anneler ve babalar seslerini çıkartmış, yüreğimizle HDP ve PKK ile savaşıyoruz. Yüreğimizle onlarla savaşacağız. Kandil'in yolunu kapatmışız, Kandil'i çökertmişiz. Dağdaki bütün çocuklara seslenmek istiyorum, sıcak yuvalarına dönsünler. Annelerin ve babaların kucağına gelsinler. Birbirinize destek vererek gelin" dedi.

HDP, annelerin sesini bastırmak için müzik sesi açarken, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu üyeleri de parti binasının önüne gelerek ailelere destek verdi.

(Yılmaz Sönmez/İHA)

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Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Van, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Vanlı anne: 'Kandil'in bütün yollarını biz anne ve babalar kapatmışız' - Son Dakika

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