Üye Girişi
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu - Son Dakika

Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu

24.06.2021 13:48

- Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu Van'da 6 yıl önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Şilan Dayan'ın güvenlik güçlerine teslim olması ailede sevinç oluşturdu.

- Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu

VAN - Van'da 6 yıl önce PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan Şilan Dayan'ın güvenlik güçlerine teslim olması ailede sevinç oluşturdu.

Van'da kızı terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ve 27 Şubat'tan bu yana her hafta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 36 aileden biri olan Atiye Dayan'ın evlat mücadelesi sonuç verdi. Dün itibariyle kızının güvenlik güçlerine teslim olduğunu öğrenen anne Atiye Dayan, evini Türk bayraklarıyla süsledi. Atiye Dayan'ın sevinç haberini alana aileler de ellerinde Türk bayraklarıyla Dayan'ın ziyaret ederek sevincine ortak oldular.

Kızının güvenlik güçlerine teslim olmasından dolayı yaşadığı sevinci paylaşan Anne Atiye Dayan, "Şu anda sevinçten, heyecandan şoktayım. 7 yıl sonra evladıma kavuşacağım. Onun heyecanını yaşıyorum. Onları güvenlik güçlerinin gücüyle kurtuldu. Emniyetten telefon geldi. Kızın gelip teslim oldu dediler. Şu an şoktayım. Elim ayağım titriyor. Devlet büyüklerimize ve güvenlik güçlerimize, polislerimize teşekkür ediyorum. Ailelere teşekkür ediyorum. Minnettarım. Ailelere desteğim sonuna kadar devam edecek. Kızıma kavuştum diye vazgeçecek değilim. Sonuna kadar arkadaşlarımla onların evlatlarına kavuşmasına kadar eyleme devam edeceğiz. PKK'ya karşı bir kez daha kazandık. İlk günden bu yada her zaman söylüyoruz. Devletimizin gücüyle zafer bizimdir, biz kazanacağız ve bütün evlatlarımızı alacağız" dedi.

Anne Dayan'ın mutluluğuna ortak olmak için ziyarete gelen Nazlı Sancar ise "Çok mutluyum, sevinçliyim, evladım gelmiş gibi mutlu oldum. Devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. 27 evladımızı onların pençesinden kurtardık, kalanları da kurtaracağız. Hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Büyük bir reisimiz, güçlü bir bakanımız var. Onların gücüyle evlatlarımıza kavuşacağız. Dün güvenlik güçlerinden haber geldiğinde Atiye arkadaşımın yanındaydım. O an haberi alınca bayıldı. Bundan sonra da yanında olacağım. Onun sevincini paylaşıyorum. Her çocuk bir fidan. Onları bizden alıp götürdüler. Evlatlarımızın tamamını alıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Atiye Dayan ile birlikte ellerine kına yaktığını aktaran Sancar, "Bizim kaderimiz bir. Kızımız geldiği için ellerimize kına yaktık. Ne zaman bir çocuk gelse ellerimize kına yakacağız. Zalimlerin elinden evladımızı, canımızı ciğerimizi kazandık. Çok duyguluyuz" diye konuştu.

Açıklamalarında kızı Şeyma'ya da seslenen Sancar, "Şeyma kızım, anneni görüyorsan, beni duyuyorsan, gel güvenlik güçlerine teslim ol. Gelin annelerimizin, babalarınızın kucağına gelin. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Gelin o zalimlerin elinden kurtulun. Sizi orada kandırıyorlar. Bütün evlatlarımıza sesleniyorum. Ben yüreği yanan PKK'ya karşı 10 yıldır savaşan bir anneyim. Evladımın peşini bırakmadım, bırakmayacağım. Gelin devlet güçlerimize teslim olun. Bu bayrağın altında doğdunuz, bu bayrağın altında ölün" dedi.

Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu
Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Van, PKK, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız 14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti 14:30 Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu 14:11 Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu
Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu 13:44 Bülent Ersoy, vücudunda beliren kist yüzünden hastaneye koştu Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti 13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır 13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi 12:30 Geçirdiği hastalık yüzünden iki kolunu ve ayaklarını yitiren Beyza, çift kol nakli için Almanya'dan Türkiye'ye geldi Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok 12:28 Aziz Yıldırım: Basketbolu bize verirsen Obradovic'i getireceğim, bizde para çok

Son Dakika Haberleri
14:35 Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor
14:34 Eljif'in menajeri, Aziz Yıldırım hakkında olay bir paylaşım yaptı: Beni p*ç gibi kapıda bıraktınız
14:33 Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum
14:29 Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti
14:12 Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti
13:42 Aziz Yıldırım: Artık maçlara geliyorum, hem de protokolden izleyeceğim
13:41 Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor
13:40 Aziz Yıldırım, Volkan Ballı ve Alex konusu üzerinden Ali Koç'u 'tehdit' etti
13:39 Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada
13:38 İmamoğlu, bursları kesilen Boğaziçili öğrencilere güzel haberi verdi: Gelsinler, bursları hazır
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum Britney Spears, 13 yıl boyunca babasının vasiliğini yapmasına mahkemede sitem etti: Hayatımı geri istiyorum         
14:33
Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti Zambiya'da bir TV sunucusu canlı yayın esnasında haberleri yarıda keserek maaş alamadıkları için isyan etti         
14:12
Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü Çocuklar sesi duyunca, toprak altındaki köpekler ölümden döndü         
13:46
Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor Karadeniz'de sular geriliyor! İngiliz savaş gemisine uyarı ateşi açan Ruslar, bu kez de bombalamakla tehdit ediyor         
13:42
Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada Meclis'te delta varyantı paniği yaşandı! MHP ve CHP'li vekillere danışmanlık yapan iki kişi karantinada         
13:39
Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! Baba ve kız çocuğunun arasındaki evliliği meşru gösteriyordu! "Onlar Ermiş Muradına'' isimli çocuk kitabı muzır yayın ilan edildi         
13:38
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü Dev piton hayvan bakıcısının yüzünü ısırdı! Videoyu izleyen herkes hayrete düştü         
12:04
Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler Kuruluş Osman dizisinde o sahne tepki çekti! Bizans komutanına Atatürk'ün meşhur sözünü söylettiler         
11:48
Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı         
11:30
30 Haziran, 30 Haziran, "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete'de yayımlandı         
11:01
Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi Fahri trafik müfettişi, müdürü olduğu iş yerinin önüne oturup gelene gidene ceza yazınca kent birbirine girdi         
10:31
Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor Audi, 2033 yılına kadar dizel ve benzinli otomobil üretimini durdurmaya hazırlanıyor         
09:59
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu Teknoloji dünyasının milyarderi John McAfee'nin cansız bedeni cezaevi hücresinde bulundu         
09:13
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 14:45:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vanlı anneler Atiye Dayan'ın sevincine ortak oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement