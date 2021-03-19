Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor - Son Dakika

Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor

19.03.2021 14:42
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor, System.String[]

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları bu hafta 20 olan aileler, dördüncü kez HDP il binasına yürüyüp burada eylem yaptı.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ve sayıları bu hafta 20 olan aileler, dördüncü kez HDP il binasına yürüyüp burada eylem yaptı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Van'daki aileler de dördüncü defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve bu hafta sayıları artarak 20 olan aileler, kentin en işlek noktası olan Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Ellerindeki 'Dağları kurtlara kuşlara bırakın', 'Evlat nöbetindeyiz', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak', 'Artık yeter! Yakamızdan düşün', 'Anneler nöbette' ve 'Evlat nöbetindeyiz Van anneleri' yazılı dövizlerle yürüyen anneler bir yandan da HDP ve PKK aleyhine slogan attı. Annelerin sesini müzik ve demir kapıya vurarak bastırmaya çalışan HDP'lilere tepkiler ise çığ gibi büyüdü.

"HDP'nin kapanmasıyla Kandil yolu da kapanacaktır"

İHA muhabirine konuşan Nazlı Sancar, 13 yaşında kızının dağa kaçırıldığını ve bir buçuk yıldır verdiği bu mücadeleyi sonsuza dek sürdüreceğini belirtti. Annesi vefat eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya da taziye dileklerinde bulunan Sancar, "Sayımız her hafta artıyor. Bu mücadelemiz çığ gibi büyüyor. Kızım gelse bile bu mücadeleyi sürdüreceğiz. HDP inşallah kapanacak ve kapandığı zaman da Kandil yolu da kapanacaktır. Artık hiçbir anne ve baba ağlamaz" dedi.

"Sesimizi asla bastıramazlar"

6 yıl önce 17 yaşındayken kızı dağa kaçırılan Atiye Dayan isimli anne ise seslerini bastırmaya çalışan HDP'lire seslenerek, "HDP 6 yıl önce kızımı kaçırarak PKK'ya teslim etti. Ben kızımı HDP'den istiyorum. Bu Kürt-Türk davası değil, bu sadece Yunanların onların davasıdır. Sesimizi asla bastıramazlar. Biz buradayız ve her gün de burada olacağız" diye konuştu.

HDP'ye tepki yürüyüşüne bu hafta katılan diğer anneler ise çocuklarını alsalar bile bu eylemlerine devam edeceklerini kaydetti. - VAN

Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor
Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor

Halkların Demokratik Partisi, Terör, Van, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vanlı annelerin mücadelesi çığ gibi büyüyor - Son Dakika


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