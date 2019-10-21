Son Dakika Haberleri: Vanlı antrenörün takımından gol yağmuru
Son Dakika Spor Vanlı antrenörün takımından gol yağmuru

Vanlı antrenörün takımından gol yağmuru

1 saat önce

Elazığ Süper Amatör Liginde görev yapan Vanlı antrenör Oktay Belli'nin takımı Birevim Kovancılar Spor, ligin ilk deplasman maçında rakibi Abdullah Paşa Sporu gol yağmuruna tuttu.

Vanlı antrenörün takımından gol yağmuru, System.String[]

Elazığ Süper Amatör Liginde görev yapan Vanlı antrenör Oktay Belli'nin takımı Birevim Kovancılar Spor, ligin ilk deplasman maçında rakibi Abdullah Paşa Sporu gol yağmuruna tuttu.


14-0 gibi bir skorla kazanılan maçın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı Oktay Belli, "Amacımız Birevim Kovancılar Sporu seyir zevki yüksek, mücadele azmi 90 dakika olan bir takım olgusuyla sahaya sürmektir. Böyle farklı skorlar alsak da kesinlikle rehavete kapılmayacağız. Aksine daha disiplinli daha ciddi müsabakalara hazırlanacağız. Farklı galibiyetten dolayı sporcularımı kutluyorum" dedi. - VAN

Kovancılar, Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:59 Kaynak: İHA
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