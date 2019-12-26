Vanlı atlet Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Vanlı atlet Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika Spor

Vanlı atlet Türkiye ikincisi oldu

6 saat önce

İzmir'de bu yıl 13.'sü düzenlenen Kobilay Ulusal Cumhuriyet Yol Koşusu Yarışmasına Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcusu Mahsum Değer, 10 kilometre genç erkekler kategorisinde güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu.

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İzmir'de bu yıl 13.'sü düzenlenen Kobilay Ulusal Cumhuriyet Yol Koşusu Yarışmasına Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcusu Mahsum Değer, 10 kilometre genç erkekler kategorisinde güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye ikincisi oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonu 2019 faaliyet programında yer alan ve İzmir'de bu yıl 13.'sü düzenlenen Kobilay Ulusal Cumhuriyet Koşusuna katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü atletizm sporcusu Mahsum Değer Türkiye ikincisi oldu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Atletizm Antrenörü Hüseyin Esen, aldıkları başarının kendileri için oldukça önemli olduğunu söyledi. En yakın rakibine bile fark attıklarını vurgulayan Esen, "İlimiz adına kazanmış olduğumuz, Türkiye İkinciliği derecesi ile federasyonumuz tarafından 11 Ocak 2020'de Mersin ilinde yapılacak olan Kulüplerarası Atletizm Şampiyonasında ilimizi temsil etme hakkı kazandık. 119 sporcunun katılım sağladığı yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcumuz da elinden geleni yaparak gümüş madalya kazandı. İlimiz adına gelecek vadeden sporcularımız arasında bulunan Mahsum Değer, katıldığı il, bölge ve Türkiye şampiyonası yarışmalarının sonucunda elde etmiş olduğu böylesi başarılı sonuçları ile federasyon yetkilerimiz tarafından da takdir gördü ve başarı dilekleri aldı. Sporcumuz ile her gün performans ve özel olarak ilgilenip, antrenmanlarını da bizzat yakından takip ediyoruz. Sporcumuzun almış olduğu derecesi bizler için gerçekten çok sevindirici oldu. Umarız bu güzel başarılarımızı, 11 Ocak 2020 tarihinde Mersin'de yapılacak Kulüplerarası Atletizm Şampiyonasından da başarılı dereceler elde ederek ilimizden daha çok bahsettireceğiz" dedi.


Antrenör Esen, Van'da atletizm branşına vermiş olduğu desteklerden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçen herkese etti. - VAN

Atletizm, Türkiye, İzmir, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:19 Kaynak: İHA
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