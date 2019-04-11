Vanlı Atlet Türkiye Şampiyonu Oldu

Vanlı atlet Mahsum Değer, Mersin'de yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.

Vanlı atlet Mahsum Değer, Mersin'de yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu.



Atletizm Milli Takım Antrenörü Hüseyin Esen ile yarışmalara hazırlanan Değer, 10 Nisan'da Mersin'de yapılan Atletizm Türkiye Şampiyonası'na katıldı.



Birçok ilden sporcuların katıldığı şampiyonada Değer, 3 bin metre genç erkekler kategorisinde 8.40'lık derecesiyle rakiplerini geride bıraktı.



Türkiye şampiyonu olan Değer, 13-20 Mayıs'ta Hırvatistan'ın Spilt şehrinde yapılacak Dünya Liseler Arası Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Van'ı temsil etme hakkı elde etti.



Sporcularının başarılı olması için çok sıkı çalıştıklarını belirten Esen, bundan sonra daha fazla çalışarak dünya şampiyonasında madalya almak istediklerini söyledi.



Mersin'deki şampiyonanın kendileri için önemli olduğunu aktaran Esen, "Amacımız başarılı sporcularımızla ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Türkiye şampiyonu olan sporcumu tebrik ediyorum. Bundan sonra amacımız yeni madalyalar elde ederek bayrağımızı dalgalandırmak." dedi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Türkiye Mart Ayında En Çok Dolar Kurunu Konuştu

ABD'den Kritik S-400 Çıkışı: S-400'lerin Aktif Olduğu Yerde F-35'lerin Uçması Mümkün Değil

Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti

TESK Başkanı Palandöken: Esnafımız Sıfır Faizli Can Suyu Kredisi Bekliyor