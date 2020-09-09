Vanlı atletler İstanbul'dan şampiyonlukla döndü

Vanlı atletler İstanbul'da yapılan U20 Atletizm Şampiyonasında 2 altın madalya kazandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Atletizm Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan ve İstanbul'da yapılan U20 Atletizm Şampiyonasına katılan Vanlı sporcular büyük başarıya imza attı.

Sporculardan Mahsum Değer 5 bin metre kategorisinde Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Nevin İnce'de 400 metre kadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Farklı kategorilerde kazandıkları derecelerle Atletizm Milli Takımı'na girmeye hak kazanan Değer ile İnce, 12 ile 13 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı U20 Balkan Şampiyonasında ay yıldızlı formayı giyecek.

Aynı yarışmanın 800 metre erkekler kategorisinde Berkan Ceylan, Türkiye beşincisi oldu.

Atletizm Milli Takımı antrenörlerinden Hüseyin Esen, sporcuların elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını söyledi.

İki sporcunun da en yakın rakiplerine fark atarak şampiyon olduğunu belirten Esen, "İlimiz adına kazandığımız 2 Türkiye Şampiyonluğu ve 1 Türkiye beşinciliği dereceleriyle 12-13 Eylül'de ülkemizin ev sahipliğini yapacağı U20 Balkan Şampiyonasında Ay Yıldızlı forma ile Milli Takımımızda yer alarak ülkemizi temsil etme hakkı kazandık. Yarışların genelinde iyi bir performans sergiledik ve sporcularımızın her biri elinden geleni yaparak farklı kategorilerde başarılar elde etti. İlimiz adına gelecek vadeden sporcularımızın her biri, katıldıkları yarışmalarda elde ettikleri başarılarla federasyon yetkilerimizin de takdirini kazandı. Umarız bu güzel başarılarımızı U20 Balkan Şampiyonasında devam ettiririz." diye konuştu.