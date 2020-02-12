Vanlı atletlerden büyük başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Vanlı atletlerden büyük başarı - Son Dakika Spor

Vanlı atletlerden büyük başarı

6 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde başarı gösteren sporcular, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ı makamında ziyaret etti.

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Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde başarı gösteren sporcular, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ı makamında ziyaret etti.


Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 01-02 Şubat 2020 tarihleri arasında İstanbul'da yapılan U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Balkan Milli Takım Seçme Yarışması 800 metre erkekler kategorisinde kazandığı Türkiye ikinciliği derecesi ile milli takıma seçilerek 9 Şubat 2020 tarihinde U20 Balkan Salon Şampiyonasında 800 metrede Balkan yedincisi olan Van Büyükşehir Belediyesi Atletizm Sporcusu Berkan Ceylan ve aynı yarışta 2004 doğumlu genç kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonu ve Balkan üçüncüsü olan Vanlı atlet Nevin İnce; antrenörleri Mehmet Akkoyun ve Münir Akkoyun ile birlikte Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç'ı makamında ziyaret etti.


Sporcu ve antrenörleri makamında ağırlayarak tebrik eden Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Berkan Ceylan ve Nevin İnce'nin Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da yapılan ve büyük bir önem arz eden U20 Türkiye Salon Şampiyonası ve Balkan Milli Takım Seçme Yarışmalarında Van adına kazanmış oldukları 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 Türkiye ikinciliği, 1 Balkan üçüncülüğü ve 1 Balkan yedinciliği derecesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirtti. İnanç, "Bu başarı bizim için çok önemli bir başarı olup; ilimiz adına farklı illerde yarışmalara katılan bütün sporcularımıza örnek teşkil edecektir. Sporcularımızdan böyle güzel başarıların kazanıldığı haberlerini almak bizleri çok mutlu edip gururlandırıyor. Atletizmde çok istekli ve başarılı olan sporcularımızdan Berkan ve Nevin, bu yarıştan da başarı ile döndüler. Ayrıca bu sporcularımız, ilimiz ve ülkemiz adına gelecek vaad eden sporcularımız arasındalar. Öncelikle desteklerinden dolayı valimize ilimiz gençliği adına teşekkür ediyor, sporcularımızı ve bu başarıda büyük pay sahibi olan Van Büyükşehir Belediyemiz spor kulübünü ve antrenörlerimizden Mehmet Akkoyun, Münir Akkoyun ve Nihat Akkoyun'u da yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - VAN

İstanbul, Türkiye, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:14 Kaynak: İHA
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