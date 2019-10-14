Son Dakika Haberleri: Vanlı Aylin'den "Umutlu yarınlar" projesi
Son Dakika Güncel Vanlı Aylin'den 'Umutlu yarınlar' projesi

Vanlı Aylin'den "Umutlu yarınlar" projesi

1 saat önce

Van'da yaşayan Aylin Koç, hayata geçirdiği 'umutlu Yarınlar' projesiyle 10 bin çocuğa ulaştı.

Vanlı Aylin'den

Van'da yaşayan Aylin Koç, hayata geçirdiği 'umutlu Yarınlar' projesiyle 10 bin çocuğa ulaştı.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari'yi makamında ziyaret eden Aylin Koç, yürüttüğü proje hakkında bilgiler verdi. Koç, "Beş yıldır 'Umutlu Yarınlar' projesini yürütüyorum. Proje kapsamında yaklaşık on bin öğrenciyi bulamadıkları ortamlarla buluşturdum. Çocuklarımızın birçoğu Van kahvaltısı ve pizza yememiş, sinemaya hiç gitmemişlerdi. Bu öğrencilerimizle birlikte öğretmenlerinin de nezaretinde etkinlikler düzenliyorum" dedi.


Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, Aylin Koç'u yürekten kutladığını belirterek, "Birçok çocuğumuzu görmedikleri ve tatmadıkları güzelliklerle buluşturması bizleri hem mutlu etti hem de duygulandırdı. Beş yıldır gönüllü olarak bir yandan çalışarak para kazanması, diğer bir yandan 'Umutlu Yarınlar' projesi kapsamında yaklaşık on bine yakın çocuğumuzun gönlünde taht kurması bizi duygulandırdı. Bugün de ilçemizde hayırsever kardeşlerimizin desteğiyle 30 öğrencimizi Van kahvaltısıyla tanıştırdı. Öğrencilerimizin masumiyetlerini, mutluluklarını gözlerinden okuyabiliyorduk. Çaldıranlı Aylin kardeşimi yürekten kutluyorum. Çaldıran Belediyesi olarak projeyi destekliyoruz ve her zaman bu tür etkinliklerde üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Temennimiz bu tür gönüllü projelerin ülkemizde yaygınlaştırılmasıdır" ifadelerini kullandı.


Etkinliğe katılan öğrenciler ise, Aylin Koç'a teşekkür ederek, çok mutlu olduklarını söylediler. - VAN

Şefik Ensari, Çaldıran, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:29 Kaynak: İHA
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