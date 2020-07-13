Vanlı balıkçılar, inci kefali için 15 Temmuz'da 'Vira bismillah' diyecek - Son Dakika

Vanlı balıkçılar, inci kefali için 15 Temmuz'da 'Vira bismillah' diyecek

Vanlı balıkçılar, inci kefali için 15 Temmuz'da 'Vira bismillah' diyecekVAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan av yasağı, 15 Temmuz'da sona erecek.

Vanlı balıkçılar, inci kefali için 15 Temmuz'da 'Vira bismillah' diyecek

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VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür olan inci kefalinin üreme döneminde başlatılan av yasağı, 15 Temmuz'da sona erecek. 'Vira bismillah' demelerine saatler kalan balıkçılar, teknelerini boyayıp, son hazırlıklarını yapıyor.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu giderek artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı oluyor. Balığı koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da ise av yasağı getiriliyor. Bu dönemde inci kefalleri, üremek için Van Gölü'nden çıkıp, tatlı sulara göç etmeye başlıyor. Bu süre içinde inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine giderek, zıplaması, görsel güzellik sunuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Son yıllardaki koruma çalışmaları, sonuç verirken, inci kefali de artık daha çok kişinin ekmek kapısı oluyor. Sezonun başlamasına saatler kala Vanlı balıkçılar, 'vira bismillah' demek için son hazırlıklarını yapıyor. 15 Temmuz'da sona erecek yasak kapsamında balık avlayamayanlar, kıyıya çektikleri teknelerini bir bir boyayıp, tamir ederken, bir yandan da ağların son kontrolleri yapılıyor.

Bölgede 20 yıldır balıkçılık yapan, 3 çocuk babası Atilla Dağdelen, "Yaklaşık 10 gündür her tekne için 8 kişiyle teknelerimizin bakım ve onarımını yapıyoruz. Hepimizin ekmek kapısı olan balıkçılık, Allah nasip ederse 15 Temmuz'da av yasağı kalkıyor. Erciş bölgesinde 100'e yakın balıkçı arkadaşımla beraber ailemizi balıkçılıkla geçindiriyoruz. Ben ve arkadaşlarım 3 aydır bu yasağın kalkacağı 15 Temmuz'u heyecanla bekliyoruz. Ben de 10 kişilik aileyi geçindiriyorum. Teknelerimizin bakım ve onarım çalışmaları bitmek üzere, biz hazırız" dedi

Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 10:23 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vanlı balıkçılar, inci kefali için 15 Temmuz'da 'Vira bismillah' diyecek - Son Dakika
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