Üye Girişi
Vanlı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi - Son Dakika

Vanlı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:15

Vanlı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi Van Gölü'nde yaşayan ve 'uçan balık' olarak da bilinen inci kefali balığı için av yasağı sona erdi Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel: "90 günlük yasak sürecinde 156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik" Dünyada sadece Van...

Vanlı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi

Van Gölü'nde yaşayan ve 'uçan balık' olarak da bilinen inci kefali balığı için av yasağı sona erdi

Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel:

"90 günlük yasak sürecinde 156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik"

VAN - Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik balık türü olan ve suyun akışının tersine göç ederken engelleri adeta uçarcasına geçen inci kefaline yönelik uygulanan 3 aylık av yasağının sona ermesiyle balıkçılar göle ağlarını attı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefalinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan ile 15 Temmuz arasındaki üreme dönemini kapsayan 3 aylık av yasağı sona erdi. Tatlı sulara göç ederken karşılarına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçtikleri için 'uçan balık' olarak da bilinen inci kefali balığı için av yasağının sona ermesiyle Van Gölü'nde avcılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılar "vira bismillah" diyerek ağlarını suya attı.

Van Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Abdulkerim Yücel, inci kefalinin dünyada sadece Van Gölü'nde yaşadığını hatırlatarak, "Bilindiği gibi Van Gölü'nün suyu sodalı ve tuzludur. Bu sodalı ve tuzlu suda sadece inci kefali yaşamaktadır. Bu nedenle dünya kültür mirası içerisinde yer almakta ve Birleşmiş Milletler tarafından nesli korunması gereken endemik bir tür olarak kabul edilmektedir" dedi.

"İnci kefali 20 bin ailenin geçim kaynağıdır"

İnci kefalinin Van Gölü etrafındaki yaklaşık 20 bin ailenin geçim kaynağı olduğunu söyleyen Yücel, "İnci kefali; endemik bir türdür. BM tarafından dünya kültür mirası içerisinde yer almaktadır. İlimiz için doğal, kültürel ve ekonomik bir değerdir. İlimiz ile özdeşleşmiş bir semboldür. Van Gölü Havzası'nın ekosistemi, yani doğal dengesine katkı sağlamaktadır. Van Gölü etrafındaki yaklaşık 20 bin ailenin geçim kaynağını teşkil etmektedir. İnci kefalinden yılda 10 milyon dolar ciro elde ediliyor. Bu değerin korunması amacıyla her yıl Van Valiliğinin başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşlarla toplantılar düzenlenmekte ve inci kefalinin üreme dönemi olan 15 Nisan - 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanarak sıkı kontrol ve tedbirler alınmaktadır. Ben başta jandarma, emniyet birimlerimiz, zabıta ve üniversitemiz olmak üzere bu mücadelenin başarılı bir şekilde yürütülmesinde görev alan, bizden desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlara Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

"156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik"

90 günlük av yasağı sürecinde kaçak avcılara göz açtırmadıklarını ifade eden Yücel, "Bu yıl kaçakçılıkla ve kaçak avlanma ile mücadelede en başarılı yılımız oldu. 90 günlük yasak sürecinde 156 kaçak avcıya 380 bin lira para cezası kestik. 144 adet av malzemesine el koyduk. 80 ton kaçak balık yakaladık ve bunun 43 tonunu canlı olarak tekrar göle saldık. En fazla denetimi bu yıl yaptık. En fazla av malzemesine bu yıl el koyduk. Kaçak avlanan balıklardan canlı olarak en fazla canlı balığı göle bu yıl iade ettik. Müdürlük olarak bu mücadelede kullanmak amacıyla bakanlığımızdan gelen bütçe ile 15 adet araç tahsis ettik ve ekiplerin ihtiyaç duyduğu alet, ekipmanları da alarak bu işe tahsis ettik" şeklinde konuştu.

"10 yıldır av yasağı denetimleri daha sıkı yapılıyor"

Av sezonunun sona ermesiyle 'vira bismillah' diyen Necmettin Akdeniz de 25 yıldır balıkçılıkla geçim sağladığını söyledi. Akdeniz, "90 gündüz hasretle beklediğimiz sezon açıldı. Bir yasak sürecimiz vardı, onu hayırlısıyla bitirdik. Bugün itibarıyla başladık, hayırlısıyla ağlarımızı atıyoruz. Allah bol kazanç versin. Beklentimiz bu sene çok yüksek. Her geçen yıl balıklarımız biraz daha büyüyor ve çoğalıyor. Eskiden denetimlerle ilgili sıkıntılar vardı, düzen yoktu, kaçak avcılar avlanma yapıyordu. Üreme döneminde büyük sıkıntılar yaşanıyordu ama 10 yıldır av yasağı denetimleri daha sıkı yapılıyor. Yapılan sıkı denetimlerle birlikte balıkların çoğaldığını ve boyutlarının arttığını görebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi
Vanlı balıkçılar Vira Bismillah dedi

Av Yasağı, Van Gölü, GÖÇ, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vanlı balıkçılar 'Vira Bismillah' dedi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı 10:24 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 10:22 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil 10:14 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
Melih Bulu görevden alındı! 10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti 01:04 Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok 00:07 Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok
Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı 00:07 Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar

Son Dakika Haberleri
10:23 Erdoğan'ın imzasıyla, puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi
10:21 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp
10:18 Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
10:13 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
10:09 TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
10:04 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı
10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı
09:58 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
09:56 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı
09:55 Spor dünyasının devleri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Bir garip gelenek! Dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet ettiler Bir garip gelenek! Dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet ettiler         
10:27
Erdoğan'ın imzasıyla, puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi Erdoğan'ın imzasıyla, puro ve sigarillo gibi ürünlerin ÖTV oranları yüzde 45 olarak belirlendi         
10:23
Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın Hadise ile aşk yaşadığı öne sürülen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın         
10:18
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı         
10:05
15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?         
09:59
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
"Aşk yok" diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı         
00:07
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
23:04
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 10:31:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vanlı balıkçılar "Vira Bismillah" dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement