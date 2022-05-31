VANLI BALIKÇILAR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR - Son Dakika
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VANLI BALIKÇILAR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

31.05.2022 10:33
VANLI BALIKÇILAR YENİ SEZONA HAZIRLANIYOR

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme göçü devam ederken, geçimini balıkçılıkla sağlayanlar ise bu 3 aylık yasak döneminde boş durmuyor.

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin üreme göçü devam ederken, geçimini balıkçılıkla sağlayanlar ise bu 3 aylık yasak döneminde boş durmuyor. Havalarında ısınmasıyla birlikte kıyıya çekilen tekneler, tek tek boyanırken, balıkçı ağları da onarılmaya başlandı. Bölgede birçok aileye geçim kaynağı olan inci kefali için av yasağının sona erdiği 15 Temmuz'da balıkçılar göle açılacak.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı yaşayabilen ve son yıllardaki tedbirlerle popülasyonu giderek artan inci kefali, bölgede çok sayıda balıkçının da geçim kaynağı oluyor. Balığın koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi olan 15 Nisan- 15 Temmuz'da ise av yasağı uygulanıyor. Bu dönemde inci kefalleri, üremek için Van Gölü'nden çıkıp, tatlı sulara göç etmeye başlıyor. Bu süre içinde inci kefallerinin Alaska'daki somon balıkları gibi suyun akışının tersine giderek, zıplaması, görsel güzellik sunuyor. Geçimini balıkçılıkla sağlayanlar için ekmek kapısı olan inci kefali, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Son yıllardaki koruma çalışmaları, sonuç verirken, inci kefali de artık daha çok kişinin ekmek kapısı oluyor.

Av yasağının olduğu 3 aylık dönemde de Vanlı balıkçılar, boş durmuyor. Yasak kapsamında balık avlayamayan balıkçılar, kıyıya çektikleri teknelerini bir bir boyayıp, tamir işlerini yaparken bir yandan da ağların son kontrolleri yapıyor. Van Gölü kıyısında bulunan Tuşba İlçesi'ne bağlı Adır Mahallesi'nde de balıkçılar çalışmalara başladı. Adır Mahallesi sakinlerinden Ahmet Çıkla, Van Gölü'nün suyunun tuzlu ve oldukça sodalı olmasından kaynaklı teknelerinin daha çabuk yıprandığını söyledi. Çıkla, "Av yasağının başladığı 15 Nisan itibariyle teknelerimizi vinç yardımıyla kıyıya çektik. Şimdide bakım ve onarımlarını boyasını yapıyoruz. Van Gölü'nün suyu tuzlu ve oldukça sodalı olduğu için teknelerimiz daha çok yıpranıyor. Ağlarımızı gözden geçiriyoruz. İnşallah 15 Temmuz itibarıyla da 'vira bismillah' diyerek ağlarımızı atacağız. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-

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Kaynak: DHA

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