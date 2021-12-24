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Vanlı besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor - Son Dakika

Vanlı besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor

24.12.2021 11:57
Vanlı besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor

Türkiye'de küçükbaş varlığında ilk sırada yer alan Van'da besiciler, yazın tarlalarda biçerek biriktirdikleri otları kızakla taşıyıp, ezdikleri karın üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

Türkiye'de küçükbaş varlığında ilk sırada yer alan Van'da besiciler, yazın tarlalarda biçerek biriktirdikleri otları kızakla taşıyıp, ezdikleri karın üzerine sererek hayvanlarını yemliyor.

Gürpınar ilçesinin yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yaşayan besiciler, tek geçim kaynakları hayvanları için kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği kırsal mahallelerde tüm zorluklara göğüs geriyor.

Yazın yaylalarda otlattıkları hayvanlarına kış boyunca ahırlarda bakan besiciler, gün içerisinde buradan çıkardıkları hayvanlarına kar üzerinde yem veriyor.

İlçe merkezine 75 kilometre mesafede Topçudeğirmeni Mahallesi'nde günün ilk ışıklarıyla işe koyulan besiciler, karla kaplı arazilerde daha önce biçip istifledikleri otları, at ve eşeklere bağladıkları kızaklarla taşıyarak hayvanlarını besledikleri alana getiriyor.

Otu, ezdikleri karın üzerine seren besiciler, ağılda beklettikleri hayvanlarını bu alana getirerek gün boyunca yemliyor.

"Bazen atlarla bazen de sırtımızda otları taşıyoruz"

Besicilik yapan 5 çocuk annesi Şekernaz Şen, AA muhabirine, çok zor bir coğrafyada çiftçilik yaparak geçimlerini sağladıklarını anlattı.

Her gün saat 04.00'te kalktığını belirten Şen, şunları kaydetti:

"Namazımı kılıp kahvaltı yapıyorum. Daha sonra kar üstünde hazırladığımız alana otları taşıyoruz. Hava aydınlık olunca da hayvanlarımızı besliyoruz. Ardından da suyunu veriyoruz. Öğle ve akşam saatlerinde de aynı işleri yapıyoruz. Tüm gün hayatımız böyle geçiyor. Çok zor oluyor ama buna mecburuz. Hayat şartları çok ağır. Bu koyunlarımız olmasa yaşayamayız. Eşim çalışamadığı için tüm yük omuzlarımda. Evin her işini ben yapıyorum. Burada nisana kadar kar içinde yaşıyoruz. Hayvancılıkla geçimimizi sağlıyoruz."

Besici Erkan Şen de "Burada herkes çiftçilikle uğraşıyor. Bu yıl kuraklık bizi çok etkiledi. Önceki yıl kar yağmadı. Bu yıl erken yağan kar bizi umutlandırdı. Bazen atlarla bazen de sırtımızda otları taşıyoruz. Her gün aynı işle uğraşmak zor. Kar kalınlığı artıyor. Kurtlarla da mücadele ediyoruz. Yakında koyunların yavrulama dönemi başlayacak, yükümüz daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Vanlı besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor
Vanlı besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor
Vanlı besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor
Vanlı besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor

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Hisarcık, Türkiye, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı besiciler, hayvanları için kışın zorluklarına göğüs geriyor - Son Dakika


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