- Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika

- Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi

18.01.2021 11:40

- Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi Besiciler hayvanlarını sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor Van'ın İpekyolu ilçesinin kırsal mahallelerindeki besiciler, hayvanlarını beslemek için karlı yollarda otları sırtlarında taşıyor.

- Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi

Besiciler hayvanlarını sırtlarında taşıdıkları otlarla besliyor

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinin kırsal mahallelerindeki besiciler, hayvanlarını beslemek için karlı yollarda otları sırtlarında taşıyor.

Kış şartlarının çetin geçtiği Kevenli Mahallesi'ndeki besicilerin zorlu mesaisi devam ediyor. Türkiye'nin en önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da bazı besiciler, sırtlarında taşıdıkları otlarla hayvanlarını besliyor. 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı'nın eteklerinde sırtlarındaki otlarla sabah saatlerinde patika yolları geçen besiciler, hayvanlarını besledikleri alana getiriyor. Otları seren besiciler, daha sonra sürülerini buraya getirerek beslenmesini sağlıyor.

İHA muhabirine konuşan besicilerden Ali Kuşan, zorlu kış mesailerinin 4 ay sürdüğünü belirtti. Yaz aylarında hayvanlarını beslemekte sıkıntı yaşamazken, kış mevsiminde çok zorlandıklarını ifade eden Kuşan, "Koyunları kış aylarında beslemek çok zor. Her 10 koyunu beslemek için bir kişiye ihtiyaç var. Burada kışın hayvancılık çok zor gerçekten" dedi.

(YLM-MSA-Y)

- Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi
- Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi
- Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi
- Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Vanlı besicilerin zorlu kış mesaisi - Son Dakika


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