Vanlı Boksörlerden Büyük Başarı

Türkiye Boks Federasyonu öncülüğünde Marmaris'te düzenlenen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Vanlı boksörlerin dört madalya kazandığı bildirildi.

Türkiye Boks Federasyonu öncülüğünde Marmaris'te düzenlenen Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda Vanlı boksörlerin dört madalya kazandığı bildirildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 51 ilden 490 sporcu katıldı.



Türkiye Yıldızlar Boks Şampiyonası'nda, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı sporcularından Yakut Yılmaz 54 kiloda Türkiye üçüncüsü, Hamza Aslan 63 kiloda, Seyit Ahmet Gevaş 80 kiloda ve Özgür Kaya ise 52 kiloda Türkiye dördüncüsü oldu.



Açıklamada Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz'ün şu görüşlerine yer verildi:



"Şampiyonaya Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Boks Takımı olarak 6 sporcumuzla katıldık. Müsabakalara katılan sporcularımızın sergiledikleri üstün performansları federasyon yetkililerimiz tarafından da büyük bir beğeni topladı. Bu sporcularımızla 6 yıldan fazla bir süredir çalıştırmaktayız. Sporcularımızın ulusal müsabakalarda ilimizi en iyi şekilde temsil ederek kazandıkları başarıları gösteriyor ki bu sporcularımız ülkemizi uluslararası müsabakalarda da en iyi şekilde temsil edebilme kapasitesine sahiptirler."

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