Vanlı çiftçi, en iyi boğasını 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Son Dakika

VAN'ın Tuşba ilçesinde çiftçi Sezgin Esici (57), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 bin lira değerindeki boğasını bağışladı. Esici, 'Mercan' ismini verdiği boğayı, Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar'a teslim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek büyüyerek sürüyor. Van'ın Tuşba ilçesi Gedikbulak Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk babası Sezgin Esici de 30 büyükbaş hayvanından 'Mercan' adlı boğasını kampanyaya bağışladı.

500 kilo ağırlığındaki ve yaklaşık 20 bin TL değerindeki boğayı Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, mahalleye gelerek teslim aldı.

Vali Yardımcısı Atar, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek veren Esici'ye teşekkür ederek, "Sezgin Bey en iyi büyükbaş hayvanını kampanyaya bağışladı. Türkiye 'nin içinde bulunduğu bu zor dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya anlamlı bir destekte bulunmuştur. Bu yardımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

6 ay önce babasını kaybeden Esici, kampanyaya herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Esici, "Bu zor günlerde devletimizin yanında almazsak ne zaman olacağız? Kampanyayı çok anlamlı buluyorum. Biz de kendi çapımızda destekte bulunmak ve devletimizin yanında olmak için ahırımdaki en iyi boğayı kampanyaya bağışladım. Allah kabul etsin. Allah devletimize zeval vermesin. Bu belanın da en kısa zamanda bitmesini temenni ediyorum" diye konuştu.