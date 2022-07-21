Vanlı çiftçi tarlada bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor - Son Dakika
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Vanlı çiftçi tarlada bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor

21.07.2022 14:20
Vanlı çiftçi tarlada bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor

Van'ın Özalp ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü taşın incelenmesini istedi.

Van'ın Özalp ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken bulduğu ve göktaşı olabileceğini düşündüğü taşın incelenmesini istedi.

İlçenin Bağrıaçık Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk babası Maksut Hen, yonca tarlasında çalışırken siyah bir kaya parçası gördü.

Hen, gazetecilere, kayanın göktaşı olabileceğini düşünerek bir parçasını Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi Jeoloji Bölümüne gönderdiğini söyledi.

Yapılan kontrollerde taşın meteorit olabileceğinin tespit edildiğini belirten Hen, bu konuda kendisine bir belgenin gönderildiğini aktardı.

Hen, ağırlığı 15 kilogram olan taşın daha detaylı incelenmesini istediğini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı çiftçi tarlada bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Vanlı çiftçi tarlada bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor - Son Dakika
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