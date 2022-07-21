Yapılan kontrollerde taşın meteorit olabileceğinin tespit edildiğini belirten Hen, bu konuda kendisine bir belgenin gönderildiğini aktardı.

Kaynak: AA

Özalp, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Vanlı çiftçi tarlada bulduğu ve göktaşı olduğunu düşündüğü taşın incelenmesini istiyor - Son Dakika

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