Vanlı çiftçiler üretimde devamlılık için boş arazilerini de ekiyor - Son Dakika

Van'da çiftçiler, tarımsal üretimin yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sekteye uğramaması için yıllardır boş bıraktıkları arazilerini ekmeye başladı.

Gürpınar ilçesinin kırsal mahallesi Sakalar'daki çiftçiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak düzenli ekip biçtikleri tarlaların yanı sıra boş arazilerini de değerlendirerek üretim seferberliğine katkı sağlıyor.

Çiftçiler, uzun süredir boş bıraktıkları tarlalarını sürerek buğday, nohut, mercimek, arpa ve çavdar tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu sayede atıl durumdaki yaklaşık bin dönüm araziyi tarıma kazandıran çiftçiler, mahallede ilk kez nohut ve mercimek ekti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına rağmen bitkisel üretimin devamlılığının önemine işaret etti.

Tarım sektöründe zamana bağlı faaliyetlerin büyük bölümünün ertelenmesinin mümkün olmadığını belirten Demir, şöyle devam etti:

"Tarımsal ve hayvansal üretimde zamana endeksli bir zorunluluk var. Ülkemizin pek çok bölgesinde tohumun toprağa atılması ve hayvanların merayla buluşma zamanı geldi. Koronavirüs salgınından sonra daha büyük sorunlarla karşılaşılmaması için besin ihtiyacını karşılayacak bir üretim eylem planının hazırlanması gerekiyor. Kamu ve özel sektörler dahil tüm sektör paydaşlarının çiftçilere ve üreticilere yardım edici bir pozisyonda olması lazım."

Ziraat Fakültesi olarak, çiftçilere planlamadan, yol göstermeye kadar her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyleyen Prof. Dr. Demir, "Gelecek sene depo ve raflarımızın boş kalmaması için çiftçilerimize yardımda bulunmayı kendimize görev addediyoruz. Tarlalarını veya boş arazilerini ekmeyi düşünen çiftçilerin bizimle irtibata geçmelerini istiyoruz. Tarlaların toprak analizini hızlı bir şekilde yaparak toprağın hangi ürün için elverişli olduğuna, hangi ürünün yetiştirilebileceğine dair çiftçilerimize destek verebiliriz. Bu yönde girişimde bulunan çiftçilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Boş arazi bırakmayacağız"

Sakalar Mahallesi Muhtarı İsmet Yolak da koronavirüs tedbirleri kapsamında gerekli önlemleri aldıklarını, mahallenin giriş ve çıkışlarının güvenlik köy korucuları tarafından sürekli denetlendiğini belirtti.



Yolak, mahalle sakinlerine virüs hakkında gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, "65 yaş ve üstü vatandaşlarımızı evlerinde kalmaları konusunda uyarıyoruz. Bölgemiz tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir yer. Üretime, tarımsal ürüne daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde tarlalarımızı boş bırakmamaya çalışıyoruz. Bitkisel üretimde yaşanabilecek aksamaların önüne geçmeye gayret edeceğiz. Ülkemizin üretimine destek vermek için boş arazileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin gıda sıkıntısı yaşamaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu süreci devlet ve millet el ele vererek atlatacağız inşallah." diye konuştu.

Çiftçi Şahin Güvener ise 10 yıldır ekmediği tarlasını bu yıl değerlendirdiğini belirterek, "Salgına karşı 'biz bize yeteriz' diyoruz. Muhtarımızın teşvikiyle, boş arazilerimizi, tarlalarımızı yıllar sonra ekmeye başladık. Bu tarlalarımızdan verim alacağız inşallah. Bugüne kadar hep devletimizden destek aldık. Bu saatten sonra da devletimize yardım edeceğiz. Devletimize destek olma adına elimizden geleni yapacağız." dedi.



Vatandaşların sağlığının korunması için devletin gerekli önlemleri aldığını ifade eden Kazım Ilıkan da "Salgın sebebiyle mahalleden çıkmıyoruz. Ekipler bizi sürekli bilgilendiriyor. Biz de virüse karşı gereken önlemlerimizi alıyoruz. Ekmediğimiz tarlalarımız vardı. Koronavirüs salgınının çıkmasından sonra bu tarlalarımızı ekmeye başladık. Buğday ektiğimiz tarlalarımıza gübre attık. İnşallah bu virüs daha fazla zarara sebep olmadan biter." ifadelerini kullandı.