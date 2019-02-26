Son Dakika Haberleri: Vanlı Çiftçilere 36 Milyon TL Yem Bitkileri Desteği

Vanlı Çiftçilere 36 Milyon TL Yem Bitkileri Desteği

39 dakika önce

Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, çiftçilere 36 milyon TL yem bitkileri desteği verileceğini söyledi.

Vanlı Çiftçilere 36 Milyon TL Yem Bitkileri Desteği, System.String[]
Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, çiftçilere 36 milyon TL yem bitkileri desteği verileceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan İbrahim Görentaş, Van'da 2018 yılı yem bitkileri desteklemesi ödemelerinin üreticilerin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlayacağını belirtti. Van'da 9 bin 868 çiftçiye 36 milyon TL tutarında yem bitkisi desteği verileceğini açıklayan Görentaş, "Kimlik numarasının son hanesi 8 olan üreticilerimize; 22 Şubat tarihinden itibaren ödeme yapılmaya başlanacaktır. Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan üreticilerimize ödemeleri 1 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan üreticilerimize ise 8 Mart 2019'da ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:43 Kaynak: İHA

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