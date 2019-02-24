Vanlı Çiftçilere 38 Milyon TL Mazot ve Gübre Desteği
1 saat önce
Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 28 bin 579 çiftçiye 38 milyon TL tutarında mazot ve gübre desteği verileceğini açıkladı.
Van
Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 28 bin 579 çiftçiye 38 milyon TL tutarında mazot ve gübre desteği verileceğini açıkladı.
2018 yılı mazot ve gübre desteklemesi ödemelerinin ödenmeye başlandığını ifade eden Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, bu ödemelerin üreticilerin T.C. kimlik numaralarının son hanelerine göre ödenmeye başlayacağını söyledi. Kimlik numarasının son hanesi 8 olan üreticilere hafta içinden itibaren ödeme yapılmaya başlanacağını dile getiren Görentaş, "Kimlik numarasının son hanesi 4 ve 6 olan üreticilerimizin ödemeleri 1 Mart 2019'da, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olan üreticilerimize ise 8 Mart
2019'da ödeme yapılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - VAN
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:51 Kaynak: İHA
Belçika Meclisi'nde "Sürtük" Krizi Tartışmalara Neden Oldu
İzmir'de Vatandaşlar Düdenlerin Oluştuğu Bölgeye Akın Edince Yol Trafiğe Kapatıldı
2 yılda Bin 53 işletmeye 43,5 milyon TL Atık Su Cezası Kesildi
Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak