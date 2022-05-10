Vanlı sporcular Bursa'dan madalyayla döndü - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları Bursa'da yapılan Nurullah İvak Atmalar Kupası Türkiye Şampiyonası'ndan dereceyle döndü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Mayıs tarihlerinde Bursa'da yapılan müsabakalarda, Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Atletizm Takımı'ndan 3 sporcu başarı elde etti.

Cirit atma kategorilerinde yarışan Cihan Kara Türkiye üçüncüsü, Arda Timur ikinci, kızlar grubunda mücadele eden Havin Sayın da dördüncü oldu.

Sporcular, desteklerinden dolayı Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.