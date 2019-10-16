Vanlı çocuklar 'Gezen Sinema' ile buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları ve Milli Eğitim Bakanlığının işbirliğinde hayata geçirilen 'Çocuklar İçin Gezen Sinema' tırı, İpekyolu Mustafa Necati İlk ve Ortaokulunda öğrencilerle buluştu.



Okullarda sinema kültürü ile tanışmamış çocuklara ulaşmak adına yola çıkan 'Gezen Sinema' tırının Van turu devam ediyor. Her gün farklı bir ilçede daha önce sinemaya gitmeyen öğrencileri sinemayla buluşturan etkinliğin bu seferki adresi İpekyolu Mustafa Necati İlk ve Ortaokulu oldu.



Okulun bahçesine kurulan gezici tır içinde gösterime sunulan 'Rafadan Tayfa' isimli animasyon filmini öğretmenleri nezaretinde izleyen minikler, gerçekleştirilen etkinlikten oldukça memnun olduklarını belirtti.



Kültürel yönden öğrencilerin gelişimine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirilen Gezen Sinema etkinliğinde öğrencilere eşlik eden İl Milli Eğitim Şube Müdürü M. Şirin Atlı, öğrenciler için önemli bir faaliyet olduğundan söz etti. - VAN