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Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar - Son Dakika

Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar

19.07.2021 11:40

Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar Urartuca kursu başladı Van'ın Gürpınar Yavuz Selim Ortaokulunda telafi eğitimleri kapsamında açılan Urartuca kursunda 12 öğrenci eğitim alıyor.

Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar

Urartuca kursu başladı

VAN - Van'ın Gürpınar Yavuz Selim Ortaokulunda telafi eğitimleri kapsamında açılan Urartuca kursunda 12 öğrenci eğitim alıyor.

Dünyada 38 kişinin okuyup yazabildiği Urartuca'yı Türkiye'de yaygınlaştırmak ve gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla kurs açıldı. Telafi eğitimleri kapsamında açılan ve 12 kişinin eğitim gördüğü kursu ziyaret eden Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, "Dünyada çok az kişinin bildiği bir dil olan Urartu dilini buradaki gençler öğreniyor. Çocuklar heyecanla, keyifle buradalar. Çünkü bu dili öğrenmek için buradalar. Sayın Bakanımızın burada ortaya koymak istediği çalışmada bu. Öğrenciler, burada kaybolan bir dili öğrenerek aynı zamanda bir kültür elçiliği yapacaklar. Ben buradan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"12 öğrencimize Urartuca dilini öğretmeye çalışıyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise korona virüs nedeniyle öğrencilerin sosyal aktivitelerden uzak kaldığı, empati duygusunu kaybettiği, ekran karşısında donuklaştığı bir sürecin sonunda Milli Eğitim Bakanlığının öğrencileri tekrar aktif hale getirmek için bu telafi eğitimlerini başlattığını ifade ederek, "Bizlerde bu kapsamda Yavuz Selim Ortaokulumuzda, geçmişimizin bir kültürü olan köklü Vanımızın bir tarihini ortaya çıkarmak ve bu tarihi yaşatmak için buradaki 12 öğrencimize Urartuca dilini öğretmeye çalışmaktayız. İnşallah çocuklarımız bu dili öğrenecekler. Vanımızın kadim kültürünün ortaya çıkması için ciddi bir çalışmaya imza atılmıştır. Ben başta bakanlığımız olmak üzere YYÜ hocalarımıza ve okul yönetimimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilerimiz bu kursa çok istekli"

Yavuz Selim Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Selami Yıkar da, öğrencilerin sosyal bilgiler dersinde öğrenmiş oldukları Urartular hakkında bilgi edinmeleri istediklerini belirterek, "Özellikle çevremizde Urartu döneminden kalan Van Kalesi, Minua Kanalı ve Çavuştepe Kalesi gibi somut kalıntıları öğrencilerimizin inceleyerek, yerinde görerek ve okulda öğrendikleri bilgileri içselleştirerek kendi yollarına devam etmelerini istedik. Öğrencilerimiz bu kursa çok istekli. Dünyada Urartuca'yı bilen 38 kişinin olduğu ifade ediliyor. Hatta Kadir Yürgüç adındaki öğrencimiz, bu işe çok merak salarak, "Hocam, dünyadaki 39'uncu kişi de ben olacağım' dedi. Bu da biz öğretmenlere ayrı bir sevinç verdi" şeklinde konuştu.

"Dünyadaki 39'uncu kişi de ben olmak istiyorum"

Van YYÜ Yüksek Lisans Bölümü öğrencisi Selin Karatekin de iki yıl boyunca Urartuca dilini öğrendiklerini dile getirerek, "Buradaki öğrencilerin çok istekli olduğunu ve bol bol soru sorduklarını gördük. Bu dile merak saldıklarını ve bu dili yaşatacaklarına kanı verdik" ifadelerini kullanırken öğrencilerden Kadir Yürgüç de, "Urartuca'yı dünyada 38 kişi biliyor. 39 kişi de ben olmak istiyorum. Urartuca'yı çok merak ediyorum. Çok değişik bir dil. Aynı şekillerle ve çok zor bir alfabede yazılmış" diye konuştu.

(ATL-MSA-Y)

Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar
Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar
Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar
Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar

milli eğitim bakanlığı, Sosyal Medya, Türkiye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vanlı çocuklar Urartuca diline merak saldılar - Son Dakika


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