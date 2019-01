Vanlı Dağcıların 2300 Rakımlı Olan Gören Dağı Tırmanışı

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, gerçekleştirdiği 2300 rakımlı Gören Dağı tırmanışında rahatsızlanan arkadaşlarını kendi imkanları ile indirerek hastaneye ulaştırdılar.

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, gerçekleştirdiği 2300 rakımlı Gören Dağı tırmanışında rahatsızlanan arkadaşlarını kendi imkanları ile indirerek hastaneye ulaştırdılar.



Vadi Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 18 kişilik dağcı, Ömer Demez başkanlığında 2300 rakımlı Gören Dağı'na tırmandı. Zirvede rahatsızlanan bir arkadaşlarını kendi imkanları ile hastaneye ulaştırmayı başardılar.



Konu ile açıklama yapan Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Gören Dağı zirve tırmanışı 30 Aralık 2018 tarihinde Vadi Doğa Sporları Kulübü'nün gerçekleştirmiş olduğu etkinlik Güvençli Mahallesinden hareket etmekle başladığını ifade etti. 18 kişilik bir ekip Güvençli ile Yeşilsu (Amik) mahalleri arasında bulunan sırtı takip ederek 4 saatlik bir yürüyüş sonunda 2300 rakımlı Gören Dağı zirvesine ulaştıklarını ifade eden Deme, "2300 rakımlı olan Gören Dağı manzara bakımından muhteşem bir konuma sahip. Mavi Van Denizi karşıda beyaza bürünmüş Süphan Dağı göz kamaştırıyordu. Etkinlik fevkalade güzel geçti ve zirveye vardığımızda kar ve tipi başladı. Sis her tarafı kaplamış oldu ve bu manzara bile çok harikaydı. Ekibimiz 14: 20'de iniş için harekete geçtiği sırada bir arkadaşımız dizlerinden rahatsızlandı. Menisküs rahatsızlığı olan arkadaşımızı sedyeye alarak Nas-Sar arama kurtarma timi Vadi Doğa Spor Kulübü ile beraber ortaklaşa bir kurtarma operasyonu gerçekleştirdik. Arkadaşımızın sağlıklı bir şekilde saat 17: 00'da etkinliği başladığı Güvençli Mahallesi'ne kadar indirmeyi başardık. Sağlık durumu iyi olan arkadaşımıza tekrar geçmiş olsun diyor, sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Nas-Sar ve Vadi Doğa Sporları Kulübü arama kurtarma timi her şartta her koşulda ekip, ekipman ile beraber hazır ve her an her şartlarda operasyon yapabilecek kabiliyete ve yeteneğe sahiptir. Kurtarma ekibine teşekkür ederiz. Bütün ekibimiz elinden gelen yardımı esirgememiş, her an yardım etmek için seferber olmuştur bütün ekibimizi kutluyoruz" dedi. - VAN

