Son Dakika Haberleri: Vanlı demir ustası yarım asırdır yaptığı sobalarla evleri ısıtıyor
Son Dakika Güncel Vanlı demir ustası yarım asırdır yaptığı sobalarla evleri ısıtıyor

Vanlı demir ustası yarım asırdır yaptığı sobalarla evleri ısıtıyor

8 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde 65 yaşındaki demir ustası Bedrettin Bülbül, yarım asırdır saca şekil vererek yaptığı sobalarla evleri ısıtıyor.

Vanlı demir ustası yarım asırdır yaptığı sobalarla evleri ısıtıyor, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde 65 yaşındaki demir ustası Bedrettin Bülbül, yarım asırdır saca şekil vererek yaptığı sobalarla evleri ısıtıyor.

Gelişen teknoloji, kalorifer, doğal gaz ve elektrikli ısıtıcıların yaygınlaşmasıyla eski önemini yitiren mesleğini yaşatmaya çalışan Bülbül, 10 yaşında ustalarından öğrendiği sanatını ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

İlçe merkezindeki atölyesinde yaz aylarında mangal, semaver, kışın da soba yaparak ailesini geçindiren Bülbül, ilerleyen yaşına rağmen unutulmaya yüz tutan mesleğini gençlere öğretmeye çalışıyor.

Son zamanlarda doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla sobaya ilginin azaldığını anlatan Bülbül, yeni ürünler ortaya çıkararak ayakta durmaya çalıştığını söyledi.

Yeni neslin zor meslekleri yapmayı tercih etmediğini belirten Bülbül, "Sabah iş yerimi açıyorum ve akşama kadar çalışıyorum. Gençlerin de en azından bir meslek öğrenmelerini istiyorum. Yazın mangal, taş ocak, kışın da soba yapıyorum. Şehir merkezinde fazla kimse kullanmadığı için sobalarımızı genelde kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımız satın alıyor. Havaların soğumasıyla birlikte satışlarımız artı ancak işlerimiz eskisi gibi değil." diye konuştu.

Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:58 Kaynak: AA
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