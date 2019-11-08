Vanlı depremzedelerin kahramanı: Atsushi Miyazaki

Van'da yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden Japon yardım gönüllüsü Dr. Atsushi Miyazaki, yaptığı iyiliklerle Vanlı depremzedelerin gönlündeki yerini koruyor.

Kentte 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından, üyesi olduğu sivil toplum kuruluşu AAR Japan'dan bir grup gönüllüyle Van'a gelen Miyazaki, yıkımın yaşandığı köylere yardım malzemeleri ulaştırarak insanların yaralarını sarmaya başladı.

Bayramda kesilen kurbanların etlerini depremzedelere ulaştıran Miyazaki, 9 Kasım'da gazeteciler Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir'in de kaldığı otelde 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Saniyeler içinde yıkılan otelin enkazı altında kalan ve arama kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yaralı kurtarılan Miyazaki, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kentte bulunduğu süre boyunca yaptığı yardımlar ve güler yüzüyle insanlara depremin acısını unutturmaya çalışan Miyazaki, "depremin kahramanı" olarak insanların gönlünde yer etti.

Her yıl adına anma programları düzenlenen Miyazaki'nin ismi, Van'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok yerindeki okul, toplantı salonları, laboratuvar, park ve caddelerde yaşatılıyor.

"Ölümsüzleştirmek istedik"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genel Sekreteri Cengiz Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Miyazaki'nin ismini binadaki toplantı salonuna vererek ölümsüzleştirmek istediklerini söyledi.

Aras, 2011'de yaşanan iki büyük depremde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremin izlerini silmek, insanlara yardım etmek için Van'a gelen Miyazaki'nin kentin önemli simgelerinden biri olduğunu anlatan Aras, şöyle devam etti:

"Miyazaki'nin dünyanın bir ucundan gelerek Van'daki insanların yarasını sarmaya çalışması çok önemli. Van TSO olarak Miyazaki'nin gönüllerde yaşamasını istedik. Yönetim kurulumuz aldığı kararla adını ölümsüzleştirmek için toplantı salonuna verdi. Miyazaki'nin adı sadece odamızda bir salonda değil, Van'da ve ülkemizin birçok yerinde okullarda, parklarda, yollarda yaşatılıyor. Van'daki depremlerde hayatını kaybedenleri bir kez daha rahmetle anıyoruz."

Miyazaki'nin adı Van'ın Muradiye ilçesindeki okula, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesindeki eğitim laboratuvarı ve kliniğe, Edremit ilçesindeki bir çiftliğe de verildi.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Van'da 23 Ekim 2011'de yaşanan 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından kente gelen Miyazaki, 40 kişinin yaşamını yitirdiği 9 Kasım 2011 depreminde yanındaki yardım gönüllüsü arkadaşı Miyuki Konnai ile enkaz altında kalmıştı.

Kaldıkları Bayram Otel'in enkazı altından yaralı kurtarılan Miyazaki, hastanede hayatını kaybetmiş, arkadaşı Konnai ise yaşama tutunmayı başarmıştı. Aynı otelde kalan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ile Cem Emir de yaşamını yitirmişti.