Vanlı doğaseverler çevre farkındalığı için 2600 rakımlı gölde kanoya bindi - Son Dakika

Vanlı doğaseverler çevre farkındalığı için 2600 rakımlı gölde kanoya bindi

Van'da bir grup doğasever, kentin turizm potansiyeline dikkati çekmek ve ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Turna Gölü'nde kanoya binip yüzdü.

Vanlı doğaseverler çevre farkındalığı için 2600 rakımlı gölde kanoya bindi, System.String[]

Van'da bir grup doğasever, kentin turizm potansiyeline dikkati çekmek ve ve çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Turna Gölü'nde kanoya binip yüzdü.

Van Gölü Aktivistleri Derneğince, kentin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Gürpınar Belediyesinin desteğiyle 2600 rakımlı Turna (Keşiş) Gölü'ne gezi düzenlendi.

Dernek üyeleri, Urartu Kralı II. Rusa tarafından Erek Dağı eteğinde küçük bir akarsuyun önünün kapatılmasıyla oluştuğuna inanılan ve sulama barajı özelliği taşıyan gölde kanoya binip yüzdü.

Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Gölün yaylacılar için önemine işaret eden Tanış, "Keşiş Gölü yaklaşık 100 bin küçükbaş hayvanın nefes aldığı ve beslendiği bir havza. Bu bakımdan da burası ilimiz ve ilçemiz için son derece önemli. Herhangi bir yapılaşma bu doğallığa zarar verir. Bu anlamda buranının güzelliğine dikkati çekmek için bu etkinliği düzenleyen Van Gölü Aktivistleri Derneğine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Dernek Başkanı Erdoğan Özel de bölgenin güzelliklerini dünyaya tanıtmak istediklerini aktardı.

Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bu yıl etkinliğin ikincisini düzenlediklerini ifade ederek "Urartular'dan kalma, dünyanın en eski baraj göletlerinden birindeyiz. Urartular, suyu Van'a kadar taşıyarak sulama ve içme suyu olarak kulanmış. Farklı bir atmosferi var. Bu doğal güzelliği tanıtmak amacıyla kanolarla su sporları yapıyoruz. Bu doğal mirasın koruma altında kalması lazım. Etkinliğimize destek sunan Gürpınar Belediyesine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gürpınar, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 12:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı doğaseverler çevre farkındalığı için 2600 rakımlı gölde kanoya bindi - Son Dakika


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