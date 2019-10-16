Son Dakika Haberleri: Vanlı eğitmen İstanbul'da 'Ali Paşa'yı anlattı
Son Dakika Güncel Vanlı eğitmen İstanbul'da 'Ali Paşa'yı anlattı

Vanlı eğitmen İstanbul'da 'Ali Paşa'yı anlattı

47 dakika önce

Vanlı eğitmen Aziz Saydut, İstanbul'da iki seans halinde 'Ali Paşa'yı anlattı.

Vanlı eğitmen İstanbul'da 'Ali Paşa'yı anlattı, System.String[]

Vanlı eğitmen Aziz Saydut, İstanbul'da iki seans halinde 'Ali Paşa'yı anlattı.


İstanbul'daki bir üniversitede düzenlenen "Ulusal Hikaye Anlatıcılığı Konferansı"na farklı bir çalışmayla katılıp Van'da 1900'lü yıllarda yaşanmış olaylar sırasında huzur ve sükuneti sağlamış olan Ali Paşa'nın dramatik hikayesini senfonik olarak seslendiren Aziz Saydut, salondakileri duygulandırdı. Saydut, hazin bir hikayesi olan "Arpa Ektim Biçemedim" adlı Van türküsünü de yine senfonik olarak yorumlaması ilgi odağı oldu.


Vanlı eğitmen Aziz Saydut, her türkünün muhakkak dramatik hikayesi olduğunu belirterek, "Ali Paşa'nın hikayesi daha farklıdır. Barışı sağlayıp, Van'daki milletler arasında huzur getirmesinden dolayı görevden alınıp Ermeni Komiteciler tarafından Gürcistan Batum sularında sırtından vurularak öldürülmesi Vanlıları derinden yaralamıştır. Tarihimizden mutlaka dersler çıkarmalıyız. Böyle bir etkinlikte bize fırsat verildiği için emeği geçı sunduğu için şükranlarımı sunarım" dedi. - VAN

İstanbul, Huzur, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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