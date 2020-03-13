Vanlı esnaf fahiş fiyattan dolayı maske ve dezenfektan bulundurmuyor - Son Dakika

Vanlı esnaf fahiş fiyattan dolayı maske ve dezenfektan bulundurmuyor

VAN - Van'da yeni tip korona virüs nedeniyle gıda malzemesi, kolonya ve dezenfektan fiyatlarındaki fahiş fiyat artışlarına yönelik denetleme çalışmalarını arttırdı.

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği kapsamında, haksız ticari uygulamaların önüne geçilebilmesi ve tespiti amacıyla Van Valiliği koordinesinde, Büyükşehir Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Defterdarlık ve Ticaret İl Müdürlüğü personeliyle denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında kentte hizmet veren eczaneler, medikaller ve alışveriş merkezi noktalarında gıda malzemesi, cerrahi maske, 3M maske ve diğer tıbbi cihazlara yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. Denetimler çerçevesinde 'Fırsatçılığa inat kolonyalar eski fiyat' etiketiyle karşılaşan ekipler, fiyat artışında bulunmayan esnafı tebrik ederken, yüksek fiyat uygulayan esnafa ise cezai işlem başlattı. Çalışmaları yerinde denetleyen Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, fahiş fiyat uygulamalarını yerinde denetlediklerini belirtti. Vanlı esnafın fiyatında artış yaşanan ürün satışını tercih etmediğini gözlemlediklerini ifade eden Vali Yardımcısı Yılmaz, "Fahiş artışlarının sebebi esnafımızın uyguladığı bir kar amacından kaynaklanmamaktadır. Aksine stokların giriş yüksekliğinden kaynaklanmaktadır. Korona virüste ülkemizde vakaları görülse bile salgın niteliğini taşımamaktadır. Bu yüzden vatandaşlarımızın dezenfektan ve temizlik dışında ihtiyacı olamadığı halde panik havasına kapılıp talebi artıracak davranışlardan uzak durmalıdır. Fiyat ne kadar pahalı olurda olsun satılmayan mal ellerinde kalacaktır. Vatandaşımızın kesinlikle kolonya, maske ve ilaç gibi sağlıklarını etkilemeyen konularda talep patlamalarına yol açmaları, piyasaların artışına neden oluyor" dedi.

"Vanlı esnafımızın vicdanına ve ticari ahlakına tamamen güvenmekteyiz"

Vanlı esnafın ticari ahlakına güvendiklerine dikkat çeken Yılmaz, "Denetime çıkış amacımız esnafımızı zan altında bırakmasın. Kötüyü cezalandırmak için çıktığımız kadar, iyiyi ödüllendirmek için de buradayız. Esnafımızdan aldığımız enerji bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

"Esnaf yüksek fiyatlı ürün satmıyor"

Esnafın yüksek fiyatlı ürünleri satmadığını ve genel olarak fiyat atışına gitmediğini söyleyen Yılmaz, "Bu süreç bittiğinde vatandaşımız yüksek fiyatla çıkarcılık yapmaya çalışanları unutmayacaktır. İki aylık sürecimiz geçici ama bu ticari hayat bir ömür sürecektir. Kısa sürede müşterilerini kaybetmeye göze alanlara kamu kuruluşları ve belediyeler olarak karşılarında duracağız. Yaza doğru virüsün azalacağı söylenmektedir. Van'da tespit edilen bir vaka bulunmamaktadır. Ancak vatandaşlarımız çok zaruri olmadan hastanelerimizi meşgul etmesinler. Kendince önlemlerini alsınlar. Önlem bizden takdir Allah'tandır" dedi.