Vanlı Esnaftan AKP İl Başkanına Tepki: "Esnaf Olarak Perişanız, Bunun Sorumlusu Başımızdaki Partidir, Farkındasınız Değil Mi"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, AKP Van il Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile bir esnaf arasında yaşanan diyaloğun yer aldığı bir video yayınladı. Videoda, bir esnaf AKP'li Türkmenoğlu'na "Esnaf olarak perişanız. Şu an bunun yüzde 99 sorumlusu başımızdaki partidir, sizsiniz. Bunun farkındasınız değil mi" diye sordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Haziran'da Van'da açılışa katılacak. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde AKP İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da bugün esnafı ziyaret ederek açılışa davet etti.

"NE OLDU? ŞU ZENGİN ÇEŞİDİNE BAK"

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir sosyal medya hesabından, "Yorumsuz: AKP Van İl Başkanı'nın esnaf ziyareti" notuyla bir video yayınladı. Videoda genç esnaf, Türkmenoğlu'na "İyi olmamız için bir sebep söyleyin, hiç iyi değiliz. Esnaf olarak perişanız. Şu an bunun yüzde 99 sorumlusu başımızdaki partidir, sizsiniz. Bunun farkındasınız değil mi? Kendi görüşümü belirtiyorum, hal hatır sordunuz söyledim. Yazık ettiniz bize" dedi. AKP'li Türkmenoğlu ise, "Ne oldu? Şu zengin çeşidine bak" diye yanıt verdi.

"ÇOK İYİ BİLİYORSUNUZ BUNUN SORUMLUSU SİZLERSİNİZ"

Bunun üzerine esnaf, "Daha ne olması gerekiyor? Zengin çeşit dediğiniz bu mu? Geçen sene 25 liraya aldığım terliği 20 liraya da verebiliyordum hediye de edebiliyordum. Şimdi bu ne kadar, 70 lira. Çok iyi biliyorsunuz bunun sorumlusu sizlersiniz" diye konuştu.

"Hayat pahalılığı bir gerçektir. Bu hayat pahalılığını biz çözeceğiz" diyerek uzaklaşan AKP'li Türkmenoğlu'na esnaf, "Sanmıyorum, gençlere yazık ettiniz, esnafa yazık ettiniz, bitirdiniz" diye tepki gösterdi.