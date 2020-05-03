Vanlı esnaftan sağlık çalışanlarına iftar - Son Dakika

Vanlı iki esnaf, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle amansız bir mücadele veren sağlık çalışanlarına iftar yemeği verdi.



Pideci Sinan Ateş ve künefeci Velat Karhan, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına destek amaçlı iftar yemeği verdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sinan Ateş, dünyada olduğu gibi ülkemizde de zor günler yaşandığını belirterek, "Oturup her şeyi devletten beklememek gerekir. Biz bize yeteriz düşüncesiyle ölümcül korona virüs belasından çok etkilenip bizler için büyük fedakarlıklar yapan sağlık çalışanlarına küçük de olsa bir destekte bulunup onlara moral vermek istedik. Esnaf arkadaşım Velat Karhan ile birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. İnşallah tez zamanda bu virüs belasından kurtulup normal hayata adım atarız" dedi.



Vanlı esnafın iftar jesti için hastane yönetimi ise teşekkür etti. - VAN