VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU - Son Dakika

VAN'da ev kadınları, günün stresinden ve pandemi sürecinde aldıkları kilolardan kurtulmak için Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan aerobik kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kadın ve Aile Daire Başkanı Selma Biçek, 3 ay önce başlayan kursa gelen kadınlardan bazılarının aerobik, step, pilates ve kardio sporu yaparak kilo verdiklerini belirtirken, aerobik kursuna gelen 3 çocuk annesi Senem Kahraman(38) ise, spor yaptıktan sonra ayaklarının üzerinde durmayı öğrendiğini ve kilo verdiği için de kendisini sağlıklı hissettiğini söyledi.

Stresle mücadele etmek, sağlıklı yaşamak ve kilo vermek isteyen ev kadınları, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan aerobik kursuna yoğun ilgi gösterdi. Ev hanımı kadınlar, Spor Eğitmeni Belgin Sarıhan eşliğinde aerobik, step, pilates ve kardio yaparak sters atıyor ve zayıflıyor. Açılan ve haftanın 5 günü iki seans halinde yapılan kurslara 30 ev kadını katılıyor.

Spor Eğitmeni Sarıhan, Kadın ve Aile Daire Başkanlığında 4 yıldır spor eğitmenliği yapıyorum. Yoğun bir talep var. Kadınlarımız zayıflamak için ciddi anlamda bu kursa talep gösteriyor.Çalışmalarımızda aerobik, step, pilates ve zumba sporu yapılıyor. Ciddi anlamda sonuçlar elde ediliyor. Bu çalışmalarımızı ayrıca diyetisyenle birlikte yürütüyoruz. Spora gelen kadınlarımız sadace sporla sınırlı kalmıyorlar. Aynı zamanda diyetisyen kontrolü altında da devam edebiliyorlar. Bu da iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor.dedi.

'KİLO VERMEK İÇİN GELEN KADINLARIMIZ VAR'

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanı Selma Biçek ise, kadınlara yönelik açılan kurslara büyük ilgi olduğunu ifade ederek, Pandemi döneminde yoğun ilgi olmasına rağmen, koronavirüs salgınından dolayı sınırlı sayıda kursiyer alıyorduk. Ama normalleşme süreci ile birlikte kurslarımızı başlattık. Aerobik kursuna yoğun göstermelerinin en önemli nedeni sağlık sebepleri.Kursiyerlerimiz daha çok sağlık sebepleri ile buraya geliyorlar. Mesala menisküs rahatsızlığı, fel fıtığı rahatsızlığı olan veya bunun yanında başka rahatsızlıkları olup da doktor önerisiyle gelen kursiyerlerimiz var. Bu arada kilo sağlık için önem arz ediyor. Bu sebeple kilo vermek için gelen bayanlarımız da var. Ama bunun yanında diğer kurslarımıza da çok büyük bir ilgi var. Ahşap el oymacığından sanata, resim ve takı atölyelerimiz,el sanatları, kuaför salonumuz, asçılık kursumuz var. Hepsi büyük bir ilgi görüyor. Kursiyerlerimizin çocuklarını bırakabileceği kreşimiz var. Bunun yanında her hafta Perşembe günleri sayın valimizin eşi Meral Bilmez hanımfendinin himayelerinde 'Gönülden gönüle dost sohbetleri' eğitim seminerlerimiz var. Büroda psikolog ve terapistimiz de var. Kadınlarımıza büyük hizmetler veriyoruz. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen sayın valimize teşekkür ediyoruz.diye konuştu.

'DAHA ÖNCE ÇOK KİLOLUYDUM, ŞİMDİ ÇOK SAĞLIKLIYIM

Aerobik kursuna gelen 3 çocuk annesi Senem Kahraman(38), bu spora geldikten sonra kendisini sağlıklı hissettiğini söyledi. Kahraman,Bu spora geldikten sonra ayakta durmayı öğrendim.Kendime özgüvenim geldi. Daha önce çok kiloluydum. Burada geldikten sonra kilo verdim.Şu an çok sağlıklıyım.ifadelerini kullandı.