Üye Girişi
VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU - Son Dakika

VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU

22.12.2021 08:50

VAN'da ev kadınları, günün stresinden ve pandemi sürecinde aldıkları kilolardan kurtulmak için Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan aerobik kursuna yoğun ilgi gösteriyor.

VAN'da ev kadınları, günün stresinden ve pandemi sürecinde aldıkları kilolardan kurtulmak için Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan aerobik kursuna yoğun ilgi gösteriyor. Kadın ve Aile Daire Başkanı Selma Biçek, 3 ay önce başlayan kursa gelen kadınlardan bazılarının aerobik, step, pilates ve kardio sporu yaparak kilo verdiklerini belirtirken, aerobik kursuna gelen 3 çocuk annesi Senem Kahraman(38) ise, spor yaptıktan sonra ayaklarının üzerinde durmayı öğrendiğini ve kilo verdiği için de kendisini sağlıklı hissettiğini söyledi.

Stresle mücadele etmek, sağlıklı yaşamak ve kilo vermek isteyen ev kadınları, Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde açılan aerobik kursuna yoğun ilgi gösterdi. Ev hanımı kadınlar, Spor Eğitmeni Belgin Sarıhan eşliğinde aerobik, step, pilates ve kardio yaparak sters atıyor ve zayıflıyor. Açılan ve haftanın 5 günü iki seans halinde yapılan kurslara 30 ev kadını katılıyor.

Spor Eğitmeni Sarıhan, Kadın ve Aile Daire Başkanlığında 4 yıldır spor eğitmenliği yapıyorum. Yoğun bir talep var. Kadınlarımız zayıflamak için ciddi anlamda bu kursa talep gösteriyor.Çalışmalarımızda aerobik, step, pilates ve zumba sporu yapılıyor. Ciddi anlamda sonuçlar elde ediliyor. Bu çalışmalarımızı ayrıca diyetisyenle birlikte yürütüyoruz. Spora gelen kadınlarımız sadace sporla sınırlı kalmıyorlar. Aynı zamanda diyetisyen kontrolü altında da devam edebiliyorlar. Bu da iyi sonuçlar elde etmemizi sağlıyor.dedi.

'KİLO VERMEK İÇİN GELEN KADINLARIMIZ VAR'

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Daire Başkanı Selma Biçek ise, kadınlara yönelik açılan kurslara büyük ilgi olduğunu ifade ederek, Pandemi döneminde yoğun ilgi olmasına rağmen, koronavirüs salgınından dolayı sınırlı sayıda kursiyer alıyorduk. Ama normalleşme süreci ile birlikte kurslarımızı başlattık. Aerobik kursuna yoğun göstermelerinin en önemli nedeni sağlık sebepleri.Kursiyerlerimiz daha çok sağlık sebepleri ile buraya geliyorlar. Mesala menisküs rahatsızlığı, fel fıtığı rahatsızlığı olan veya bunun yanında başka rahatsızlıkları olup da doktor önerisiyle gelen kursiyerlerimiz var. Bu arada kilo sağlık için önem arz ediyor. Bu sebeple kilo vermek için gelen bayanlarımız da var. Ama bunun yanında diğer kurslarımıza da çok büyük bir ilgi var. Ahşap el oymacığından sanata, resim ve takı atölyelerimiz,el sanatları, kuaför salonumuz, asçılık kursumuz var. Hepsi büyük bir ilgi görüyor. Kursiyerlerimizin çocuklarını bırakabileceği kreşimiz var. Bunun yanında her hafta Perşembe günleri sayın valimizin eşi Meral Bilmez hanımfendinin himayelerinde 'Gönülden gönüle dost sohbetleri' eğitim seminerlerimiz var. Büroda psikolog ve terapistimiz de var. Kadınlarımıza büyük hizmetler veriyoruz. Bu konuda bizden desteklerini esirgemeyen sayın valimize teşekkür ediyoruz.diye konuştu.

'DAHA ÖNCE ÇOK KİLOLUYDUM, ŞİMDİ ÇOK SAĞLIKLIYIM

Aerobik kursuna gelen 3 çocuk annesi Senem Kahraman(38), bu spora geldikten sonra kendisini sağlıklı hissettiğini söyledi. Kahraman,Bu spora geldikten sonra ayakta durmayı öğrendim.Kendime özgüvenim geldi. Daha önce çok kiloluydum. Burada geldikten sonra kilo verdim.Şu an çok sağlıklıyım.ifadelerini kullandı.

VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU
VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU
VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU
VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU

Büyükşehir Belediyesi, Pandemi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
08:51 TCDD'de torpil skandalı! Sayıştay, 52 üst düzey yöneticiyi tespit etti
08:44 Madagaskar'da İçişleri Bakanı'nın da olduğu helikopter okyanusa düştü! 12 saat yüzerek kıyıya çıktı
08:43 Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu
08:40 Bakan Nebati ve Merkez'in peş peşe açıklamaları sonrası gözler kura çevrildi! İşte dolarda son durum
08:37 Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir
08:30 2022'ye en ''Umutsuz'' girecek ülkeler açıklandı: Türkiye 3'üncü sırada
08:18 Kur korumalı mevduat hesabında ne kadar kazanırsınız? İşte örnek hesaplamalar
08:16 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
08:12 7 katlı apartmanda alevler yükseldi! Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
08:04 Son dakika: 22 Aralık Çarşamba dolar ne kadar oldu? İşte en güncel rakamlar
TCDD'de torpil skandalı! Sayıştay, 52 üst düzey yöneticiyi tespit etti TCDD'de torpil skandalı! Sayıştay, 52 üst düzey yöneticiyi tespit etti         
08:51
Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu Türkiye, global özgürlükler raporunda 165 ülke arasında 139'uncu         
08:44
Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir Diyanet açıklamıştı: Vadeli mevduat hesabı caiz değildir         
08:38
"Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kor korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
"Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede? "Kur korumalı TL mevduatı" sonrası kurda son durum! Dolar ve euro, hangi seviyede?         
14:57
Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı Annenin 6 yaşındaki kızına sorduğu soru, cinsel istismarı ortaya çıkardı         
14:34
Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı Son Dakika! "Kur korumalı TL vadeli mevduat" devrede! Bakan sistemin detaylarını açıkladı         
14:26
Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir! Rizesporlu yıldızın eşi, iç çamaşırıyla milli marş okuduğu için cezaevine girebilir!         
14:08
TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim TL'deki hareketlilik ünlü ekonomist Timothy Ash'i de çok şaşırttı: 30 yıldır böyle bir şey görmedim         
12:44
Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti Simit sözleriyle gündem olan Hülya Avşar'a Zeki Kayahan Coşkun'dan tepki: O radyasyonlu çayı da önermişti         
12:16
Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak Son dakika: Dövize endeksli TL mevduat sistemi bugün hayata geçiyor, bankalar gün içinde işlemlere başlayacak         
12:09
Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın Son Dakika: İstanbul Ticaret Odası Başkanı Avdagiç üyelerine seslendi: Fiyatlara acilen güncelleme yapın         
11:48
Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı         
11:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 08:58:20. #1.12#
SON DAKİKA: VANLI EV KADINLARI, AEROBİKLE KİLO VERİP STRESTEN KURTULDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement