Vanlı fenomenler bir araya geldi

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kentin tanıtımına katkı sağlayan Vanlı adminler ve fenomenler bir araya geldi.



Van Kahvaltı Konağı ve Sanatsal Hediyeler sponsorluğunda bir araya gelen adminler, Van ve bölgenin tanıtımına katkı sunmak adına fikir alışverişinde bulundular. Burada bir konuşma yapan Van Tanıtım Sayfası Admini Yakup Şen, "Amacımız Van'ı tanıtmak ve bu kapsamda Van'daki sosyal medya kullanıcıları olarak ortak bir fikirde hareket edebilmektir. Bu anlamda böyle bir birliktelik düşündük. Güzel projelerimiz var ve bu projelerimizin desteklenmesi halinde ilimizi ve bölgemizi en güzel şekilde tanıtacağımıza inanıyoruz. Bunun için bir araya geldik. İnşallah ilimiz ve bölgemiz için güzel olacaktır" dedi.



İlk olarak bir dernek kurup Van'ın tüm adminlerini bu dernek çatısı altında bir araya getireceklerini belirten Şen, "Daha önce bireysel hareket ediyorduk ve birçok sorunla karşı karşıya kalıyorduk. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çekim yapamıyorduk. Çünkü kimliğimiz yoktu, izin almamız gerekiyordu. Bizlerde bu noktada bir dernek kurup, kimlik almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Bölgenin terörle anılmasından rahatsız olduklarını da dile getiren Şen, "İlkbaharda yaylalarımızda bir etkinlik yaparak bu konuya değineceğiz. Şimdiye kadar hep Van'ın güzelliklerini dile getirdik. Bundan sonra güzelliklerin yanında ilimizin eksikliklerini dile getireceğiz. İnşallah diğer admin arkadaşlarımla çok güzel şeyler başaracağız. Çünkü daha önce böyle bir birliktelik bile hayaldi. Ama biz bu hayali gerçekleştirdik ve inanıyorum ki bu birliktelikle ileri ki günlerde çok daha güzel işlerle karşınızda olacağız" diye konuştu.



Van Bilişimciler Derneği Genel Sekreteri Sefa Kaya ise, Van'ın kültürel, sosyal ve turizm açısından iyi yerlere gelmesi için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Van'ı sosyal medyada temsil ediyoruz. Gerek YouTuber'lerimizle gerek Van sayfamızla gerekse Van tanıtım videolarımızla paylaşımlar yapıyoruz. Vanlı adminler ve fenomenler olarak bu noktada iş insanlarımızdan, kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bize destek olmalarını istiyoruz. Çünkü bizler Van'ı '81 ilin eni' haline getirmek için çabalıyoruz. Bu çabamız bundan sonrada devam edecektir" dedi.



Vanlı adminleri ve fenomenleri bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Van Kahvaltı Konağı Sahibi Ahmet Cintan da, "Bugün bir ilki gerçekleştirerek sosyal medya kullanıcılarını ve Van'ın fenomenlerini bir araya getirip, Van Kahvaltı Konağı olarak gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Bu, ilimiz için çok önemli. Çünkü günümüzde sosyal medya artık herkes tarafından kullanılıyor. Ben bu anlamda kendilerine teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Sanatsal Hediyeler Sahibi Muhammed Tuci de, "Bugün bir ilki başardık ve Vanlı adminleri ve fenomenleri bir araya getirdik. Elimizi taşın altına koyduk. İnşallah bundan sonra daha güzel adımlar da atılır. İlimizin birçok konuda sıkıntısı var. Ben bu anlamda büyüklerimizden, abilerimizden de yardımcı olmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.



Sanatsal Hediyeler sahibi Muhemmed Tuci tarafından admin ve fenomenlere plaket takdim edilmesi ile devam eden program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - VAN