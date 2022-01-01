Üye Girişi
Vanlı gençlerin yeni buluşma mekanı: Kitap Kahve - Son Dakika

Vanlı gençlerin yeni buluşma mekanı: Kitap Kahve

01.01.2022 12:20

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında "Kitap Kahve" açıldı.

Van'da Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında "Kitap Kahve" açıldı.

"Millet Kıraathanesi" formatından esinlenilen Edremit ilçesindeki kafe 27 Mart 2021'den bu yana ders çalışan öğrencilerden araştırma yapmak ve kitap okumak isteyen tüm kişilere sıcak bir ortam sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Edremit Belediyesi ile Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Genç (MÜSİAD) Van Şubesinin iş birliğinde açılan kafede okur-yazar buluşmaları, akademik buluşmalar, şiir dinletileri gibi etkinlikler de düzenlenerek öğrencilerin gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Ücretsiz çay, kahve, meyve suyu ve kek ikram edilen kafe haftanın 6 günü açık tutuluyor.

"Kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunuyoruz"

Genç MÜSİAD Van Şube Başkanı Burak Gültepe, AA muhabirine, Van'da 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini anlattı.

Eğitim, kültür ve sanat alanında da yoğun faaliyet göstermeye çalıştıklarını belirten Gültepe şunları kaydetti:

"Gençlerimizin yaşamına dokunacak projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. 9 ay önce ilimize kazandırdığımız kafenin kapıları tüm öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza açıktır. Üniversite, lise ve ilkokul öğrencileri dışında kitap okumak isteyen vatandaşlarımız da buraya geliyor. Yüzlerce kitabın yer aldığı kafede kitapseverlere samimi ve sıcak bir ortam sunuyoruz. Çay, kahve, meyve suyu ve kek ikramı da ücretsiz yapılıyor. Gençlerin elinden tutulursa yarınların iş insanları, Selçuk Bayraktarları olacaklar. Gençlerimize yeter ki inanalım, ellerinden tutalım."

Gültepe, dernekleri bünyesinde Türkiye'deki şirketlerin CEO'larını, önemli iş insanlarını ve yöneticilerini kentteki gençlerle bir araya getirerek onları geleceğe hazırladıklarını anlattı.

Özellikle lise ve üniversitedeki gençlerin gelecekte iş yapabilecekleri bir potansiyele ulaşılmalarını sağlamaya çalıştıklarını aktaran Gültepe, "Üniversitelerde 'Gençlik Buluşmaları' projelerimiz devam ediyor. Van'da 47, genel olarak da yaklaşık 4500'e yakın üyemiz var. Genç MÜSİAD Türkiye'de 56, yurt dışında ise 33 noktada faaliyetlerini sürdürüyor. Gençlerin önünü açmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Sahra Zilan ise hukuk fakültesini kazanmak için Kitap Kahve'ye geldiğini ifade ederek "Burada çok sıcak ve samimi bir ortam var. Derslerime rahatlıkla çalışabiliyorum. Ücretsiz ikramlardan faydalanıyoruz. Buradaki atmosfer insanı kitap okumaya, ders çalışmaya teşvik ediyor. İlimize bu kafenin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Vanlı gençlerin yeni buluşma mekanı: Kitap Kahve
Vanlı gençlerin yeni buluşma mekanı: Kitap Kahve
Vanlı gençlerin yeni buluşma mekanı: Kitap Kahve

YORUMLAR
500

gençlik, Kitap, Çay, Van, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı gençlerin yeni buluşma mekanı: Kitap Kahve - Son Dakika


Anne olmaya gün sayan Seray Sever, kırmızı elbisesiyle hamilelik pozu verdi Anne olmaya gün sayan Seray Sever, kırmızı elbisesiyle hamilelik pozu verdi         
13:18
Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı Yılbaşı gecesi bir aile yok oldu! Geriye sadece birlikte çektirdikleri fotoğraflar kaldı         
13:14
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
07:21
Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü Kocaeli İl Emniyet Müdürü'nün yılbaşı anonsuna sızıp FETÖ propagandası yaptılar! Teşkilat şüphelinin peşine düştü         
01:00
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26

Son Dakika Haberleri
12:55 Taksimetreler güncellendi! İşte yeni zamlı tarifeler
12:42 Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı
12:38 Aşı olmak için beklemesi söylenince çok sinirlendi! Doktora saldırı anları kamerada
12:13 50 liralık bileklik alıp 1 milyon liralık alyans çaldılar! O anlar saniye saniye kamerada
12:10 Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi
12:08 MSB "Ansızın vurmaya devam" sözleriyle son operasyon görüntülerini yayınladı! 4 terörist böyle öldürüldü
12:07 Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti
12:06 İki yıl sonra bir ilk! Başak Demirtaş, eşi Selahattin Demirtaş'la açık görüşten fotoğraf paylaştı
10:14 O Ses Türkiye'den Gökçe Bahadır geçti! Sesinden çok derin yırtmacı konuşuldu
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 13:21:35. #1.11#
SON DAKİKA: Vanlı gençlerin yeni buluşma mekanı: Kitap Kahve - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement