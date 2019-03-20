Son Dakika Haberleri: Vanlı Güreşçiler Muş'tan 8 Madalyayla Döndüler

Vanlı Güreşçiler Muş'tan 8 Madalyayla Döndüler

2 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları 8 madalya ile döndüler.

Vanlı Güreşçiler Muş'tan 8 Madalyayla Döndüler, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muş'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Takımı sporcuları 8 madalya ile döndüler.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ve Muş Yeni Spor Salonunda Kahramanmaraş, Bitlis, Iğdır, Batman, Muş, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kars, Ardahan, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari ve Siirt illerinden 254 sporcunun katılımı ile yapılan Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreşçileri damgasını vurdu. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü güreşçilerinden 57 kiloda Musa Oflas ve 85-100 kiloda Ömer Kartal birinci, 48 kiloda Samet Aydın, 85-100 İbrahim Alan ve 62 kiloda ise Yusuf Sönmez ikinci, 41 kiloda Şefik Türker, 44 kiloda Ali Alkan ve 75 kiloda ise Serdar Güngör üçüncülük madalyasının sahibi oldu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Güreş Antrenörü Cahit Cevizci, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Muş'un ev sahipliğini yaptığı ve 15 ilden 254 güreşçinin minderde ter döktüğü Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarına Van olarak 9 sporcu ile katılım sağladıklarını söyledi. Cevizci, "Güreşçilerimiz çıktıkları minderden rakiplerini mağlup ederek ilimize 2 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük madalyası ve bir de grup birinciliği kazandılar. İlimiz adına böyle güzel başarılara imza atarak bizlere bu mutluluğu yaşatan güreşçimizi bir kez daha tebrik ediyoruz" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

Van, Muş, Spor
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