Son Dakika Haberleri: Vanlı Güreşçilerin Başarısı

Vanlı Güreşçilerin Başarısı

59 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Muş'ta düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakalarında Vanlı güreşçilerin kente 8 madalya ile döndüğü bildirildi.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Muş'ta düzenlenen Okul Sporları Güreş Grup Müsabakalarında Vanlı güreşçilerin kente 8 madalya ile döndüğü bildirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Spor Genel Müdürlüğünce Muş Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Güreş Müsabakalarının Kahramanmaraş, Bitlis, Iğdır, Batman, Muş, Van, Şanlıurfa, Elazığ, Erzurum, Kars, Ardahan, Diyarbakır, Bingöl, Hakkari ve Siirt illerinden 254 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki güreşçilerden 57 kiloda Musa Oflas ve 85-100 kiloda Ömer Kartal'ın birinci olduğu aktarılan açıklamada, 48 kiloda Samet Aydın, 85-100 İbrahim Alan ve 62 kiloda ise Yusuf Sönmez'in ikinci olduğu, 41 kiloda Şefik Türker, 44 kiloda Ali Alkan ve 75 kiloda ise Serdar Güngör'ün üçüncü olduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen güreş antrenörü Cahit Cevizci, 15 ilden 254 güreşçinin minderde ter döktüğünü ve müsabakalara 9 sporcuyla katıldıklarını belirtti.

Cevizci, şunları kaydetti:

"Güreşçilerimiz çıktıkları minderden rakiplerini mağlup ederek 2 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük madalyası ve bir de grup birinciliği kazandılar. İlimiz adına böyle güzel başarılara imza atarak bizlere bu mutluluğu yaşatan güreşçimizi bir kez daha tebrik ediyoruz. İleri ki tarihlerde yapılacak Türkiye Şampiyonası'ndan da iyi dereceler elde edeceklerine inanıyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:42 Kaynak: AA

Muş, Güncel
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