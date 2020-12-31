Vanlı iş adamı Bayram'dan 2020 yılı değerlendirmesi - Son Dakika

Vanlı iş adamı Bayram'dan 2020 yılı değerlendirmesi

31.12.2020 15:31
Vanlı iş adamı Bayram'dan 2020 yılı değerlendirmesi, System.String[]

Vanlı iş adamı Adnan Bayram, korona virüs nedeniyle zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerinde bulundu.

Vanlı iş adamı Adnan Bayram, korona virüs nedeniyle zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, 2021 yılının tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi dileklerinde bulundu.

2020 yılının değerlendirmesini yapan Adnan Bayram, korona virüs pandemisi nedeniyle iş insanlarının ciddi manada sıkıntı yaşadığını ifade etti. Tüm dünyayı saran korona virüs salgını nedeniyle özellikle ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşadıklarını vurgulayan Bayram, "Ülkemizde alınan tedbirler doğrultusunda her ne kadar esnafımız ve iş insanlarımız kötü günler geçirse bile, bu zorlu sürecin biteceğinden kuşkumuz yoktur. Devletimizin esnafa, iş insanlarına ve halka verdiği destekler doğrultusunda pandemi dönemindeki krizi en az kayıpla atlatacağımızdan eminim" dedi.

2020 yılının adeta felaketlerin yaşandığı bir yıl olduğunu vurgulayan Bayram, "Yaşanan tüm felaketlerde ülke olarak hep birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olduk. Bundan sonra da aynı birlik, beraberlik ve dayanışmanın içinde olacağımızdan şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.

Korona virüs pandemisinin tüm ülkede olduğu gibi Van'daki esnaf ve iş insanlarını olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Bayram, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çok zorlu bir sürecin olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ülke genelinde olduğu gibi Van'da da alınan tedbirler doğrultusunda esnafımız ve iş insanlarımız kısmi çalışma saatleri doğrultusunda bile olsa hizmet verdiler. Bu kapanma ve kısmi çalışma durumlarında esnafımız ve iş insanlarımız ciddi manada ekonomik sıkıntılar yaşadı ve yaşamaya da devam ediyor. Özellikle Kapıköy Sınır Kapısı'nın kapalı olmasından kaynaklı Van bu sene ekonomik olarak büyük zararlar gördü. Van'ın sınır kenti olması itibari ile Kapıköy Sınır Kapısı'ndan kentimiz ve bölgemiz ciddi manada ekonomik gelir elde etmekteydi. Salgın nedeniyle kapının kapalı durumda olması, Van'a ekonomik anlamda ciddi zararlar vermektedir. Van'da Kapıköy Sınır Kapısı'na entegre şekilde çalışan birçok sektör, kapının kapanmasından dolayı adeta iflasın eşiğine geldi. Umudumuz korona virüs salgınının bir an önce bitmesi, hem ülkenin hem de ilimizin bir an önce normale dönmesidir. Bu anlamda yetkililerden Van'ın ekonomisine ciddi bir katma değer sağlayan Kapıköy Sınır Kapısı'nın açılmasını umut ediyor, 2021 yılının ilimize ve ülkemize sağlık, mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum." - VAN

Vanlı iş adamı Bayram'dan 2020 yılı değerlendirmesi

Adnan Bayram, Koronavirüs, İş Adamı, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vanlı iş adamı Bayram'dan 2020 yılı değerlendirmesi - Son Dakika


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