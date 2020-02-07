Vanlı İş İnsanı Adnan Bayram'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vanlı İş İnsanı Adnan Bayram'dan başsağlığı mesajı - Son Dakika

Vanlı İş İnsanı Adnan Bayram'dan başsağlığı mesajı

6 saat önce

Vanlı İş İnsanı ve ANTPA Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, meydana gelen çığ faciası ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası sebebi ile baş sağlığı mesajı yayınlayarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diledi.

Vanlı İş İnsanı Adnan Bayram'dan başsağlığı mesajı, System.String[]

Vanlı İş İnsanı ve ANTPA Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bayram, meydana gelen çığ faciası ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası sebebi ile baş sağlığı mesajı yayınlayarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diledi.


Başkan Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Van'ın Bahçesaray ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin ise yaralandığını ifade ederek, "Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise, arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi. Bu sırada kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin üzerine çığ düştü. İki günde meydana gelen iki çığ faciasında 41 kişi hayatını kaybederken, 75 kişi ise yaralandı. Tüm ülkeyi adeta yasa boğan bu acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara Allah'tan şifalar diliyorum" dedi.


Başkan Bayram, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan kazada da 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 180 kişinin yaralandığını hatırlatarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. - VAN

Sabiha Gökçen, Adnan Bayram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 06:03 Kaynak: İHA
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