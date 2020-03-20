Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
Son Dakika Yerel Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika

Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

6 saat önce

Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vanlı itfaiyeciler işyeri önünde sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

VAN - Vanlı itfaiyeciler işyeri önünde sağlık çalışanlarına destek için alkış tuttu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısının ardından dün tüm Türkiye saat 21.00'de sağlık çalışanlarına destek amacıyla balkonlarından yükselen alkışlar bu günde devam etti. Kampanya kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, saat 21.00'da çalıştıkları kurumun bahçesine çıkıp vatandaşlara seslenerek "Biz sizin için buradayız. Lütfen sizde sağlığınız içinden evde kalın" deyip sağlık çalışanlarına destek için alkış tutup itfaiye araçları sirenlerini çalarak destek verdiler.

Vanlı itfaiyecilerden sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:59 Kaynak: İHA

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