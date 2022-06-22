Vanlı kadın çiftçi devlet desteğiyle arıcılığı meslek edindi - Son Dakika
Üye Girişi

Vanlı kadın çiftçi devlet desteğiyle arıcılığı meslek edindi

22.06.2022 11:02

Van'ın Çatak ilçesinde devlet desteğinden faydalanarak 40 kovanla arıcılığa başlayan Aysel Bayda, zamanla arı sayısını 150 kovana çıkararak, çevre il ve ilçelere bal satıyor.

Van'ın Çatak ilçesinde devlet desteğinden faydalanarak 40 kovanla arıcılığa başlayan Aysel Bayda, zamanla arı sayısını 150 kovana çıkararak, çevre il ve ilçelere bal satıyor.

İlçeye 42 kilometre uzaklıkta yer alan 1800 rakımlı Atlıhan Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk annesi 41 yaşındaki Bayda, 7 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığınca hayata geçirilen "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesiyle 40 arılı kovan desteği almaya hak kazanan Bayda, zamanla arı sayısını 150 kovana çıkardı.

Yaklaşık 7 yıldır arıcılığı sürdüren Bayda, bu işi meslek edindi.

Ev işlerini ve çocuklarının bakımını aksatmadan sürdüren Bayda, aynı zamanda endemik türleri ve zengin florasıyla öne çıkan mahallesinde arılarıyla ilgileniyor.

"Devletimiz çok güzel işler yapıyor"

Kadın girişimci Aysel Bayda, AA muhabirine, kadınların devlet tarafından desteklenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Katkısız ve şekersiz bal üretimi yaptıklarını, geçimlerini de bununla sağladıklarını belirten Bayda, şunları kaydetti:

"Kışın arı kovanlarına çadır sarıyor, kapalı alanda arıları koruyoruz. Bu şekilde arıların soğuktan etkilenmesini önlüyoruz. Havaların ısınmasıyla arıları açık alana çıkartıyor, temizliklerini yapıyoruz. Petekleri değiştiriyoruz. Arılara bakmayı çocuklarıma da öğretiyorum. Kendi müşterilerimiz var. Balı çok beğeniyorlar, sürekli bizden alıyorlar. Antalya, İzmir, İstanbul ve Adana'ya da bal gönderiyoruz. Devletimiz çok güzel işler yapıyor. Baldan elde ettiğim gelirle çocuklarımı okutuyor, aileme bakıyor, mutfak masraflarımı karşılıyorum. Devletimizden Allah razı olsun."

"Desteklerimiz devam edecek"

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Bünyamin Hakan da devletin her zaman çiftçinin yanında olduğunu belirtti.

2016 yılında destek verdikleri kadın üreticinin 7 yılın sonunda arılı kovanlarını 150'ye çıkarttığını, bal üretimini de arttırdığını ifade eden Hakan, kadın üreticinin arıcılıkla ailesinin geçimini sağladığını aktardı.

Hakan, "Aslında çok önemli ve anlamlı bir iş yapılıyor. Üreticimizin bu azmi hem projenin başarısını hem de kadın eliyle tarımın ve hayvancılığın daha da ileriye taşınabileceğini gösteriyor. Müdürlük olarak kadınları üretime teşvik ediyoruz. Kentteki üreticileri de sürekli ziyaret ediyor, sorun ve taleplerini dinliyoruz. Genç çiftçilere, kadın üreticilere desteklerimiz devam edecek." dedi.

YORUMLAR
500
Mansur Yavaş, Afet Raporunu Açıkladı: 'İftirayı Meslek Edinmiş Şahsiyetlerin Kendi Eseri Olan Bu Virane Düzeni Onaracağız' Mansur Yavaş, Afet Raporunu Açıkladı: 'İftirayı Meslek Edinmiş Şahsiyetlerin Kendi Eseri Olan Bu Virane Düzeni Onaracağız' Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu Ordulu ev hanımı devlet desteğiyle besici oldu
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vanlı kadın çiftçi devlet desteğiyle arıcılığı meslek edindi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
12:13 Mantar toplamaya gittiler düşmüş Rus İHA'sı buldular!
11:43 Akşener'den Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza indirimine sert tepki: Kadın katillerine cesaret veriyorlar
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
11:27 Akşener'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin çok sert sözler: Bu yasa yeni bir RTÜK oluşturma çabasıdır! Bu yasa bir istibdat yasasıdır
11:23 Rap sanatçısı Uzi, konserinde hayranının saldırısına uğrayınca sahneyi terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 12:42:49. #1.13#
SON DAKİKA: Vanlı kadın çiftçi devlet desteğiyle arıcılığı meslek edindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement