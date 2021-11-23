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Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

23.11.2021 11:09

Van'da iki ay önce kurulan Van Çınar ve Gençlik Kulübü kadın futbol takımı, ilk kez katılacakları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde şampiyon olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Van'da iki ay önce kurulan Van Çınar ve Gençlik Kulübü kadın futbol takımı, ilk kez katılacakları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde şampiyon olarak bir üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Cimnastik ve futbol antrenörü olan Serhat Çınar, kızların spora kazandırılması amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında dezavantajlı bölgelerde yaşayan yetenekli sporcuları keşfetmeye başladı.

Daha sonra başarılı sporcuların aileleriyle görüşerek ikna etmeye çalışan Çınar, bu sayede 35 kişiden oluşan kadın futbol takımı kurdu.

Haftanın 3 günü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Semt Sahası'nda antrenman yapan kadın futbol takımı, ocak ayının ilk haftasında başlaması beklenen müsabakalar için hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele ederek bir üst lige yükselmeyi hedefleyen futbolcular, eksik malzemelerinin alınması ve lisans işlemlerinin tamamlanması için yetkililerden destek bekliyor.

Kısıtlı imkanlara rağmen azimle çalışarak kısa sürede kendilerini geliştiren kadın futbolcular, Van'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

"Amacımız geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak"

Çınar, AA muhabirine, Van'da 2 aylık sürede 35 kişilik kadro kurarak yeni sezon için hazırlıklara başladıklarını söyledi.

Yetkililerden bu yıl ilk kez ligde mücadele edecek takımı için destek talebinde bulunan Çınar, şöyle konuştu:

"En büyük amacımız çocukların hayatlarına dokunarak geleceklerini şekillendirmelerine yardımcı olmak. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu amaçla kadın futbol takımımızı kurduk. Hedefimiz ilimizi, bölgemizi ve ülkemizi temsil edebilmek. Bu yola çıkarken çocuklarımızla yüreğimizi ortaya koyduk. Takımı kurarken ilham aldığımız nokta şuydu. Kentte dezavantajlı kız çocuklarımızın olduğunu biliyorduk. Bu anlamda, sosyal, kültürel ve maddi anlamda durumları iyi olmayan kız çocuklarımıza ulaşmaya çalıştık."

Şampiyonluğun yanında kentteki kız çocuklarının hayatlarına dokunabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Çınar, "Çocuklarımızı çok daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Yeni kurulan takımda maddi desteklere ihtiyacımız var. Takım olarak hedefimiz 3. Lig'i birinci sırada tamamlayıp üst liglere çıkmak." dedi.

"Sahanın kraliçeleri olacağız"

Takımın kaptanı Ayşenur Beydüz ise bu yıl katılacakları ligde başarılı olabilmek için düzenli olarak antrenmanlara katıldıklarını belirtti.

Futbol dahil hiçbir spor dalında cinsiyetçiliğin olmaması gerektiğini aktaran Beydüz, "Benim futbola yönelmem çocukluğumdaki top sevdamdandır. Sürekli bir top oynama isteğim vardı. Ben de bu isteğimi yerine getirmek için bu takıma girdim. Hedefim ilimizi ve hatta gelecek dönemlerde ülkemizi temsil etmek. Kadın voleybol takımız her zaman bizi gururlandırıyor. Başarıları sayesinde 'filenin sultanları' oldular. Biz de inşallah sahanın kraliçeleri olacağız." ifadesini kullandı.

"Arkadaşlarım bana 'Ronaldo Şilan' diye sesleniyor"

Sporculardan Şilan Akbal da çocukluğundan bu yana futbolu sevdiğini, hayallerini gerçekleştirmek için futbolcu olmayı seçtiğini dile getirdi.

Futbola her zaman ilgi duyduğunu anlatan Akbal, "Abim mahallede çocuklarla futbol oynarken ben de onlara katılmak istiyordum ancak 'sen kızsın top oynayamazsın' diyerek oynamama izin vermiyordular. Onlara çok kızıyordum. Futbol oynama azmimi kaybetmedim. Daha sonra Serhat hoca beni gördü ve futbol oynayabileceğimi söyledi. Ailelerimiz de ikna olunca takıma katıldım. 7 yaşındayken hep topla oynardım. Ronaldo'yu örnek alıyorum. Takımdaki arkadaşlarım bana 'Ronaldo Şilan' diye sesleniyor." şeklinde konuştu.

Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor
Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor
Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor
Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor

Futbol Federasyonu, Futbol, Çınar, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı kadın futbolcular 3. ligde şampiyonluğu hedefliyor - Son Dakika


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