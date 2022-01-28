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Vanlı kadın futbolcular, serüvenlerini profesyonel kulüpte sürdürecek - Son Dakika

Vanlı kadın futbolcular, serüvenlerini profesyonel kulüpte sürdürecek

28.01.2022 11:06

Van'daki değişik ekiplerde futbol oynayan 25 kadını bünyesine dahil ederek profesyonel kadın futbol takımı kuran Vanspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Van'daki değişik ekiplerde futbol oynayan 25 kadını bünyesine dahil ederek profesyonel kadın futbol takımı kuran Van spor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kentte çoğunluğu dezavantajlı bölgelerde yaşayan yetenekli sporculardan oluşan kadın futbol takımlarında yer alan oyuncalara, Vanspor Kulübü sahip çıktı. Vanspor'un bünyesine dahil edilen 25 kadın futbolcunun lisans ve diğer işlemleri tamamlandı.

Şubat ayı içinde başlatılması planlanan TFF Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele edecek sporcular, kentin en köklü kulübü bünyesinde şampiyon olarak üst lige yükselmeyi hedefliyor.

Avcı: "Kadın futbolcularımızın transferlerini tamamladık"

Vanspor Kulübü Başkanı Mehmet Avcı, AA muhabirine, kulüp bünyesinde kadın futbolunun oluşumu için girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Kulübün şu anda sadece erkek liginde faaliyetlerini sürdürdüğünü belirten Avcı, "Kadınlar liginde de olmak için çalışma başlattık. Kadın futbolcularımızın transferlerini tamamladık. Vanspor, bundan sonraki süreçte kadın futbol takımı ile de profesyonel olarak spor faaliyetlerini sürdürecek." dedi.

Dünyada ve Türkiye'de cinsiyet eşitsizliğine karşı mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Avcı, futbol endüstrisinin genel olarak erkeklerin domine ettiği bir alanda bulunduğuna dikkati çekti.

Bundan dolayı kadınların futbola olan ilgisinin ikinci planda kaldığını aktaran Avcı, şöyle konuştu:

"Bu girişimi başlatırken Vanspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak kadınlara pozitif bir ayrımcılık tanımamız gerektiğini düşündük. Türkiye'nin nüfusunun nerdeyse yarısı kadınlardan oluşuyor. Futbol ve spor faaliyetlerinde kadınların ikinci planda kalmasına gönlümüz razı olmadı. Böyle bir girişim, hem bölgede hem de Van'da başarılı kadın futbolcular için ciddi örnek olacak. Yönetim kurulu olarak bunu toplumsal bir sorumluluk olarak misyon edindik. Bu misyonu da vizyona dönüştürerek önümüzdeki süreçte profesyonel ligde kadın futbol takımı projesini hayata geçirdik. Kadın futbolcular, Vanspor çatısı altında rahatlıkla faaliyetlerini gerçekleştirip, antrenmanlarını yapabilecekleri imkana kavuştu. Teknik heyetten destek alarak ligde önemli bir başarı ortaya koyacaklar. Buna inanıyoruz."

Kadın futbolcular, yeni imkanlardan memnun

Kadın futbolculardan Çiğdem Beydüz, Vanspor gibi köklü bir kulüpte bulunmaktan gurur duyduğunu, büyük başarılara imza atacaklarına inandığını dile getirdi.

Deniz Ertürk de daha önce top koşturduğu kulübün Vanspor kadar profesyonel olmadığını belirterek, "Şu anda imkanlarımız çok iyi, antrenmanlarımız başarılı gidiyor. Burada başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bu formayı terleterek şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

11 yaşından bu yana futbol oynadığını anlatan Güler Bildik ise "Şu an çok iyi bir takımdayım. Daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Hedefimiz 1. Lig'e çıkmak. Bize bu imkanı sağlayan Vanspor Kulübü Başkanı Mehmet Avcı ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vanlı kadın futbolcular, serüvenlerini profesyonel kulüpte sürdürecek
Vanlı kadın futbolcular, serüvenlerini profesyonel kulüpte sürdürecek
Vanlı kadın futbolcular, serüvenlerini profesyonel kulüpte sürdürecek

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Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Van, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı kadın futbolcular, serüvenlerini profesyonel kulüpte sürdürecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vanlı kadın futbolcular, serüvenlerini profesyonel kulüpte sürdürecek - Son Dakika
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