Vanlı kadın girişimcilerden Emine Bulut cinayetine tepki

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Kadın Girişimciler İcra Kurulu üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi.



Odada düzenlenen toplantıda Van TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu adına basın metnini okuyan Berrin Uçar, kadına yönelik şiddetin psikolojik, fiziksel, cinsel, ekonomik ve manevi şiddet olarak kategorilendirildiğini ifade ederek, "Günümüzde sadece kadın olmaları nedeniyle cinsiyete dayalı ayrımcılığa maruz kalan, şiddete uğrayan kadın sayısının giderek arttığı hatta tabiri caizse bir kadın kırımının gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şiddete uğrayan kadının ne yaptığı, ne söylediği ya da nasıl giyindiği sorgulanıyor. Fiziksel, sözel ve cinsel şiddete uğrayan kadınların bunu hak edip etmediği tartışılıyor. Kurbanlar suçlanıyor, suçlular mağdur ilan ediliyor" dedi.



Birkaç gün önce eski eşi tarafından kızının gözleri önünde boğazı bıçaklanarak katledilen Emine Bulut için kızgın olduklarını vurgulayan Uçar, "Emine Bulut 'ben ölmek istemiyorum' kızı ise 'anne lütfen ölme ' feryadıyla yüreklerimiz dağlandı. Bu sebeple öfkeliyiz, kızgınız, üzgünüz. Dolayısıyla devlet ve siyasi iktidarlar kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın önlenmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak, tedbirleri almak, toplumsal zihniyetin dönüşümünü sağlayacak politikalar üretmek ve bunun ödünsüz uygulanması için çalışmak, bu alanda faaliyet gösteren tüm sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak durumundadır. Van Ticaret Odası Girişimci Kadınlar olarak; her daim kadınların elde ettiği kazanımlara aykırılık oluşturacak her türden yönelimin karşısında olmaya, kadın hakları ihlallerine yol açan her türlü davranışa ve tutuma karşı, kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması, yaşamı var edenin kadınlar olduğunun bilinciyle mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - VAN