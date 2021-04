Vanlı kadınlar ADEM ile sosyalleşiyor - Son Dakika

Vanlı kadınlar ADEM ile sosyalleşiyor

VAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki Aile Destek Merkezlerinde verilen kurslara katılan kadınlardan kimi okuma yazma öğrenirken kimi de meslek sahibi oluyor.

Tuşba ilçesindeki Aile Destek Merkezlerinde verilen kurslara katılan kadınların topluma entegrasyonu sağlanıyor. Kadınlara adeta ev ortamı sunan ADEM'lerde bir yandan okuma yazma fırsatı sunulurken bir yandan da meslek sahibi olmaları için tüm olanaklar seferber ediliyor. Okuma yazma kursundan Kur'anı Kerim kursuna, el sanatlarından giyime, kuaförlükten dikiş nakışa kadar birçok alanda açılan kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İskele ADEM Koordinatörü Cemile Soysal, daha önce maske üretim merkezi olan yerin Tuşba Kaymakamlığı tarafından aile destek merkezine dönüştürüldüğünü ifade ederek, merkezde yaklaşık 100 kadının kurslara katılım sağladığını söyledi. Soysal, "Burada kadınlarımıza yönelik her türlü kurs var. 7'den 70'e kadınlarımız hem sosyalleşmek hem de meslek sahibi olmak için buraya geliyor. Kadınların bakış açısı çok güzel. Çünkü hep evde kalan kadınlar, buraya geldiklerinde mutlu oluyorlar. Güzel bir şey onlar için. Ben bu anlamda Tuşba Kaymakamlığı başta olmak üzere Tuşba SYDV yetkililerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Pandemi nedeniyle psikolojimiz bozulmuştu"

ADEM'de açılan dikiş nakış kursuna katılan Melike Özgün isimli ev kadını ise daha önce hep evde oturduklarını aktararak, "Korona virüs pandemisi nedeniyle psikolojimiz bozulmuştu. Cemile hocamızı tanıdık, bize kursun güzelliğinden bahsetti. Bizde geldik, gerçekten memnunuz. Her şeyden önce psikolojimiz düzeldi. Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Gökçen Özgün isimli ev kadını da, "Daha önce evde iş yaparak zamanımızı geçiriyorduk. Şimdi iki yaşındaki oğlumla birlikte buraya geliyorum. Burada dikiş öğreniyorum" diye konuştu.

Daha önce aile bütçelerine hiçbir anlamda katkılarının olmadığına dikkat çeken Şahadet Avaş isimli kursiyer de, "Daha önce evde oturuyorduk. Can sıkıntısı çekiyorduk ve hiçbir üretime katkıda bulunamıyorduk. Burada kurslara katılarak hem meslek öğreniyoruz hem de can sıkıntımızı gidermiş oluyoruz. Özellikle pandemi sürecinde halk olarak sıkıntılar yaşadık. Biz de kadınlar olarak buraya gelip hem sıkıntılarımızı gideriyoruz hem de aile bütçesine katkıda bulunuyoruz. Bu tarz merkezlerin her yerde açılmasını istiyoruz. Kadınların özellikle sosyal hayata katılması konusunda bu merkezleri önemli bir adım olarak görüyorum" diye konuştu.

Kursa annesi ile birlikte gelen minik Dicle ise iş öğrenme azmi ile adeta bütün kadınlara örnek oluyor.