Üye Girişi
Vanlı kadınlar "çiftçi okulu" sayesinde üretici oldu - Son Dakika

Vanlı kadınlar "çiftçi okulu" sayesinde üretici oldu

14.12.2021 11:10
Vanlı kadınlar "çiftçi okulu" sayesinde üretici oldu

Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda sütün işlenmesi, hijyenik koşullarda saklanması ve üretim standartları konusunda eğitim alan 25 girişimci kadın, sattıkları ürünlerle hem aile bütçesine, hem de hayvancılığın gelişmesine katkı sunuyor.

Van'da açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu"nda sütün işlenmesi, hijyenik koşullarda saklanması ve üretim standartları konusunda eğitim alan 25 girişimci kadın, sattıkları ürünlerle hem aile bütçesine, hem de hayvancılığın gelişmesine katkı sunuyor.

Çatak ilçesinde yaşayan kadınlar, geçen yıl Avrupa Birliğinin finans, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzman desteğiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi"nden yararlanmak için başvuruda bulundu.

Başvuruları kabul edilen kadınlara yönelik süt ve süt ürünlerinin üretimi ve saklanma koşulları, otlu peynirin tuz oranı, süt ürünleri standartları konularında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından eğitimler verildi.

6 ay süren eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, bu sayede yörede yetişen endemik bitkilerle hazırlanan otlu peynir ve diğer süt ürünlerini daha kaliteli ve standartlara uygun üretme imkanı buldu.

Kendilerine verilen paslanmaz süt güğümü ve ekipman desteğiyle daha modern şartla üretim yapmaya başlayan kadınlar, otlu peynir, tereyağı, çökelek ve yoğurt satarak hem ailelerini geçindiriyor hem de hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sunuyor.

Kadınlar, kooperatif çatısı altında güçlerini birleştirerek ürünlerini daha geniş alanda pazarlamayı hedefliyor.

"Elde ettiğim gelirle kardeşlerimi okutuyorum"

İlçenin Selçuklu Mahallesi'nde yaşayan Emine Susan, AA muhabirine, kursta süt ürünlerinin üretiminde bilmedikleri detayları, peynirdeki tuz oranı, saklama koşulları gibi yeni bilgiler öğrendiklerini söyledi.

Beslediği 90 küçükbaş hayvandan elde ettiği gelirle geçindiğini belirten Susan, şöyle konuştu:

"Uygulamalı Çiftçi Okulu Projesi'nin çok faydasını gördüm. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki süt üretim tesisine götürüldük. Orada uygulamalı eğitimler aldık. Hayvanlarımızı sağıyoruz. Peynir, yoğurt, tereyağı gibi süt ürünlerinden elde ettiğim gelirle hem aile bütçesine katkı sağlıyorum hem de hayvanlarıma yem alıyorum. Bundan sonra daha sağlıklı üretim yaparak daha çok alıcıya ulaşabileceğiz. Okula giden 3 kardeşime de destek oluyorum, eğitim masraflarını karşılıyorum. Elde ettiğim gelirle onları okutuyorum. Hayvancılık dışında başka bir gelirimiz yok."

Hayvancılık yapmaya devam edeceğini dile getiren Susan, hayvan sayısını artırarak kuracakları kooperatif sayesinde daha çok ürün satmayı hedeflediğini vurguladı.

"Kooperatif kurma konusunda da destek vereceğiz"

Proje koordinatörü Bünyamin Hakan ise Van ve yöresinde önemli geçim kaynaklarından olan otlu peynirin ve süt ürünlerinin marka değeri ile kalitesinin artırılması, daha geniş pazarlara satılması amacıyla "Uygulamalı Çiftçi Okulu" kursu başlattıklarını anlattı.

Görevliler tarafından kursa katılan 25 kadına, eğitimler verildiğini kaydeden Hakan, şöyle konuştu:

"Önceden geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan otlu peynirin, sütün, yoğurdun ve çökeleğin daha sağlıklı koşullarda muhafaza edilerek pazarlanmasını hedefliyoruz. Eğitimlerimiz devam ediyor. Çatak'ta daha çok küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Kursa katılan kadınlara süt güğümü dağıttık. Bu sayede sağdıkları sütü daha hijyenik ortamda saklayabilecekler. Çiftlik ve süt üretim tesislerinde eğitimler verdik. Kadın eliyle üretimi yapılan süt ürünlerinin marka değerini artırmayı amaçlıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerdeki kadın çiftçilerimiz çok farklı alanlarda tarımsal faaliyetlerini sürdürüyor. Ürettikleri süt ürünlerini satabilecekleri bir kooperatif kurma konusunda da destek vereceğiz."

"Kadın ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Raci Selçuk da kadınların tarım, hayvancılık ve gıda üretiminin en önemli aktörleri olduğunu aktardı.

Kadınların üretimde daha çok söz sahibi olmalarını sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Selçuk, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın öncülüğünde birçok projeyi hayata geçirdik. Kadınlara ve genç çiftçilere pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Onları üretime kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. FAO iş birliğinde kadın çiftçimize süt hijyeni, saklama koşulları ve hayvan sağım teknikleriyle ilgili eğitim verdik." dedi.

Vanlı kadınlar çiftçi okulu sayesinde üretici oldu
Vanlı kadınlar çiftçi okulu sayesinde üretici oldu
Vanlı kadınlar çiftçi okulu sayesinde üretici oldu
Vanlı kadınlar çiftçi okulu sayesinde üretici oldu
Vanlı kadınlar çiftçi okulu sayesinde üretici oldu

Kooperatif, Çiftçi, Tarım, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı kadınlar 'çiftçi okulu' sayesinde üretici oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları 12:18 Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları
Yabancılar Türkiye'de konuta hücum etti! Bakın ilk sırada hangi ülke vatandaşları var 12:06 Yabancılar Türkiye'de konuta hücum etti! Bakın ilk sırada hangi ülke vatandaşları var En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi 10:58 En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz 10:25 Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:02 At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar 10:00 "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu 09:06 Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor 21:41 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor

Son Dakika Haberleri
12:09 İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?
12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
11:56 Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu
11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
11:47 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
11:46 4 çocuğa mezar olan evden anne ve bir çocuğunun kurtarılma anı saniye saniye kamerada
11:41 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak
11:34 Sahte içki kabusu tekrar ortaya çıktı, arka arkaya acı haberler gelmeye başladı! İki günde toplam 9 kişi öldü
11:27 Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı
11:24 İstediği yere götürmeyen taksiciyi anbean kaydetti! ''Kendini son dakikada izlersin''
Canlı oturuma katılan robottan tüyleri diken diken eden sözler: Savaştan kaçmamın tek yolu, var olmamam Canlı oturuma katılan robottan tüyleri diken diken eden sözler: Savaştan kaçmamın tek yolu, var olmamam         
12:18
İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili? İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?         
12:09
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu!         
10:26
Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır         
10:23
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı         
08:36
Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi         
20:07
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi! Avrupa Ligi'ndeki eşleşmeler de ölüm gibi!         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 12:23:11. #1.11#
SON DAKİKA: Vanlı kadınlar "çiftçi okulu" sayesinde üretici oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement