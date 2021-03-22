Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor - Son Dakika

Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor

22.03.2021 12:05

Van'ın Özalp ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursa katılan kadınlar, çocuklar için özel bir teknikle iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor.

Van'ın Özalp ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) açılan kursa katılan kadınlar, çocuklar için özel bir teknikle iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor.

Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren merkezde çocuklar için sağlıklı oyuncakların üretilmesi amacıyla açılan kursa katılan 12 kadın, "Amigurumi" adı verilen teknikle iplerden örerek bebek, geyik, keçi, koyun, çizgi film kahramanlarının figürlerini üretiyor.

Yaptıkları oyuncaklarının bir bölümünü devlet koruması altındaki çocuklara hediye eden kadınlar, bir bölümünü de sosyal medya üzerinden ve ADEM aracılığıyla satarak gelire dönüştürüyor.

Usta öğretici Sabiha Gülecen, AA muhabirine, geçen yıl yaptıkları oyuncakları kentteki Sevgi Evleri'nde kalan çocuklara hediye ettiklerini söyledi.

Bu yıl da çocuklara oyuncak hediye edeceklerini belirten Gülecen, şunları kaydetti:

"Ben de burada kursa katılarak meslek sahibi oldum. Daha sonra kendimi geliştirdim. Usta öğreticilik belgesi aldıktan sonra bu kursu açtım. 12 öğrencim var. Hepsi de yaptıkları oyuncakları satarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Oyuncaklar kursiyerlerimiz tarafından el emeği göz nuruyla yapılıyor. Hiçbir zararlı madde içermiyor."

Kursiyerlerden Dilek Yiğit ise aile bütçesine katkı sunmak ve meslek sahibi olmak için kursa katıldığını ifade ederek, "Bebekleri satarak üniversite paramı topladım. Çok talep oluyor. Bazen siparişleri yetiştirmekte zorluk yaşıyoruz. Çocukları mutlu eden bir meslek. Bu yüzden çok seviyorum." dedi.

Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor
Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor
Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor
Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor

Bebek, Özalp, Film, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vanlı kadınlar çocuklar için iplerden örerek yaptıkları oyuncakları satarak ailelerini geçindiriyor - Son Dakika


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