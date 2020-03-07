Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor

7 saat önce

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyorVAN'da belediye bünyesinde açılan pilates kursları rağbet görüyor.

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor

VAN'da belediye bünyesinde açılan pilates kursları rağbet görüyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kadın ve Aile Merkezi ile Kültür Merkezi'ndeki kurslardan yaklaşık 3 bin kadın faydalanıyor. 48 usta öğreticiyle haftanın 5 günü dikiş-nakış, el sanatları, fitness, kreş, hat sanatı, ahşap sanatı, halk oyunları, müzik ve resim, diyetisyenlik alanında verilen kurslardan en çok rağbet ise pilatese oluyor. Genç, yaşlı demeden pilates kursuna gelen kadınlar, hocaları eşliğinde hareketlerini yapıyor. Kilo fazlası olanlar ise önce belediye bünyesindeki diyetisyene yönlendiriliyor. KENDİMİZİ MUTLU VE ZİNDE HİSSEDİYORUZ

Yaklaşık 2 aydır pilates kursuna gelen Mizgin Işık, "Daha önce de bu kursa fazla kilolarımdan kurtulmak için gelmek istiyordum. Ama kızım vardı gelemiyordum. Kursa başladım ve kızımı da buradaki kreşe bırakıyorum. Bir ayda 5 kilo verdim. Şuanda kendimi çok hafif hissediyorum. Mümkün olduğu sürece gelmeye devam edeceğim" dedi. Evde ders çalıştığı için hareketsiz kaldığını hisseden bir kadın öğrenci ise kursa geldiğinden bu yana kendini daha iyi, mutlu ve zinde hissettiğini söyledi. İLK DEFA KENDİLERİ İÇİN BİRŞEY YAPAN VAR

Pilates hocası Belgin Sarıhan, "Gelen kitle genelde ev hanımları oluyor. Ciddi anlamda yol kat ettik. Kilo verenler, sağlık problemi olanlar ve özellikle eklem ağrıları yaşayan çok fazla kadın vardı. Spora başladıklarından beri ciddi anlamda fark oluştu, ağrılarda azalma kilo verme gibi. Özellikle ev hanımları ev koşturması, çocuklar yemek ev işi gibi nedenlerden dolayı kendilerine çok fazla zaman ayıramıyorlar. Ama buraya gelen ev hanımları 'İlk defa kendimiz için bir şey yapıyoruz' diyorlar. Çok yoğun bir talep var. Sürekli de talep alıyoruz. Biz bütün kadınlara hitap etmeye çalışıyoruz. Pilates kursumuza gelenler 18 ve 60 yaş aralığında" diye konuştu.

Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor

Diyetisyen, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de 2019 yılında şiddet gören 474 kadın öldürüldü
Şişli'de akılalmaz kaza! Önündeki araca çarptı, takla atarak durabildi 3 çocuk annesi, bileziklerini satarak başladığı süt üreticiliğinde 2,5 milyon liralık tesis kurdu Fönlü saçları, ojeli tırnaklarıyla benzincide depoları dolduruyor

Son Dakika Haberleri
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti
15:20 Muhterem Nur'un ailesi, ölüm haberlerini yalanladı
14:45 Doğum gününü kutlayan Işın Karaca sevgilisini öpücüklere boğdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 16:04:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Vanlı kadınlar, pilatese yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]