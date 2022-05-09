Rölyef tekniğiyle resimler kadınların ellerinde canlanıyor - Son Dakika

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Kursiyer kadınların atölyede rölyef çalışması yapması

Rölyef tekiniği ile oluşturulan tabloların görüntülenmesi

Kurs Öğretmeni Duygu Bağrıyanık'ın konuşması

Kursiyer Zeycan Ertan'ın konuşması

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde açılan kursta kadınlar 'rölyef' tekniği ile resimleri 3 boyutlu hale getirip canlı tablolar yapıyor.

Van'ın Özalp ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde kadınlara yönelik açılan Rölyef kursunda 'rölyef' tekniği ile resimleri 3 boyutlu hale getirip adeta canlandıran kadınların yaptıkları tablolar büyük ilgi görürken, kadınlar yaptıkları tablolar ile hem meslek öğreniyor hem de ev ekonomilerine destek sağlıyor.

Özalp Aile Destek Merkezi (ADEM) kadınlara yönelik açılan el sanatları kursları devam ederken, kursların arasında en çok dikkat çeken ise resim rölyef kursu. 3 boyutlu şekillendirme, kabartma sanatı ve resimlere perspektif bakış açısı katan kursa ilçedeki kadınlar büyük ilgi gösteriyor.

"Tamamen ücretsiz bir kurs"

Açılan kurs ve yürütülen çalışmalarla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kurs Öğretmeni Duygu Bağrıyanık, kursun önce hobi olarak başladığını sonrasında ise kadınların kazanç kapısına dönüştüğünü kaydetti.

Bağrıyanık, "Yaklaşık 2 aydır kursumuz başladı. 20 öğrencim bulunmakta. Öğrencilerimiz tarafından yapılan tablolar sergilendikten sonra satışa sunuluyor. Elde edilen gelir öğrencilerimize veriyoruz onlarda aile bütçelerine destek oluyor. Aynı resimden 13-14 tanesini değişik açılarda keserek 3. boyut oluşturuyoruz. Resim genelde 2 boyuttur ama biz burada 3. boyutu oluşturarak bir kalınlık elde ediyoruz. Böylece resim canlı hale geliyor. Çoğu öğrenci Hobi olarak başladı ama şu anda bir kazanç kapısı olarak devam ettiriyorlar" dedi.

"Yaklaşık 3 aydır kurstayım"

Kursta eğitim alan kursiyerlerden Zeycan Ertan ise kursun kendileri için çok verimli olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Yaklaşık 3 aydır kurstayım. Severek geliyorum. Daha önce istediğim bir çalışmaydı ama katılamadım. Kırsalda yaşayan kadınlar için bu tür kurslar çok faydalı oluyor. 3 aydır buradayım çok memnunum. Aynı resimden 13-14 tanesini farklı açılarda keserek 3 boyut oluşturuyoruz. Resme baktığınızda sanki canlanmış gibi görünüyor. İlk tablom kaplumbağa terbiyecisi oldu. Tamamladım şimdi çerçeveleteceğim sergiye çıkartıp ondan sonra satışa sunacağım" dedi.