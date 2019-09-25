Vanlı kadınlardan Diyarbakır'daki annelere destek

Van'daki kadın sivil toplum kuruluşları, Diyarbakır'da annelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi için destek çağrısında bulundu.



Van'daki sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilci ve üyeleri, Diyarbakır'daki annelere destek çağrısında bulunmak üzere Van Kent Meydanı'nda bir araya geldi. Burada kadınlar adına basın açıklamasını Esma Uludağ okudu. Uludağ, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek olmak üzere bir araya geldiklerini belirterek, "Bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi odaya koyduğuna yürekten inanıyoruz. Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır. Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur" dedi.



Uludağ; Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, "Anne acısının etiketi olmaz "diyerek; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunun Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olması çağrısında bulundu.



Kadınlar, yapılan basın açıklamasının ardından sessiz bir şekilde alandan ayrıldı. - VAN